Estão as câmaras dos smartphones ao nível das máquinas fotográficas?

Atualmente os smartphones são equipamentos quase indispensáveis para as nossas tarefas do dia a dia. Naqueles pequenos equipamentos temos praticamente tudo o que precisamos, como por exemplo o telefone, a calculadora, o relógio, o email, as redes sociais, a lanterna, a máquina fotográfica, entre outros. Relativamente a este último, os smartphones têm apostado fortemente em sistemas fotográficos poderosos. Neste segmento muitos trazem com especificações técnicas que os deixam muito próximos das tradicionais câmaras fotográficas mais robustas.

Sendo este um tema que suscita sempre algum debate, então na questão desta semana queremos saber se os leitores consideram que as câmaras dos smartphones estão ao nível das máquinas fotográficas.

Fotografia: Smartphone ou Máquina Fotográfica?

Regularmente vamos noticiando novos equipamentos no mundo dos smartphones, e um aspeto que se tem verificado é o crescente investimento por parte das fabricantes nos sistemas fotográficos.

Alguns exemplos mais recentes, vêm sobretudo da chinesa Xiaomi. Smartphones como o novo Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition com câmara periscópio para zoom até 50x, o Xiaomi Mi CC10 que poderá trazer uma câmara de 108 MP e zoom até 120x ou ainda uma próxima aposta da marca que poderá vir com uma câmara com uns espantosos 144 MP fazem realmente os consumidores ponderar se valerá a pena adquirir uma máquina fotográfica.

Mas há muitos outros exemplos de modelos cujas características fotográficas acentuam este dilema.

Por um lado há quem considere que os dispositivos móveis fazem praticamente todo o trabalho de uma câmara fotográfica. Mas por outro, sobretudo os verdadeiros fotógrafos ou amantes deste mundo da fotografia, afirmam que nunca os smartphones vão conseguir alcançar o resultados de um verdadeiro equipamento fotográfico.

As opiniões dividem-se e o Pplware pretende assim obter dados mais concretos sobre este debate.

Desta forma, na nossa questão desta semana gostaríamos de saber se considera que as câmaras dos smartphones estão ao nível das máquinas fotográficas..

Estão as câmaras dos smartphones ao nível das máquinas fotográficas? No geral sim.

Algumas sim, outras não.

Definitivamente não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

