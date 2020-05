A forma de trabalhar, em dois meses, mudou profundamente e muitas pessoas viram-se obrigadas a fazê-lo a partir de casa. O teletrabalho trouxe para muitas empresas uma maior produtividade, no entanto, são muito poucos os trabalhadores que têm criadas as condições ideais de conforto e mesmo de tecnologia.

Assim, selecionámos alguns produtos que podem fazer a diferença, caso se mantenha a trabalhar a partir de casa nos próximos meses.

O teletrabalho continua…

Um mês em teletrabalho na mesa da cozinha ou no chão da sala é difícil, mas é possível. Contudo, mais do que isso torna-se desgastante para o corpo, para a organização da casa e mesmo para a produtividade.

Assim, há que criar condições para o caso de ter que passar mais alguns meses em casa. O ideal é começar por escolher uma divisão da casa onde haja menos confusão e se possível improvisar uma secretária, onde seja possível colocar uma boa cadeira, um monitor, para não ter que trabalhar com ecrã do portátil que não tão produtivo nem ergonómico.

Não ter um espaço definido poderá, em muitos casos, confundir aquilo que é o trabalho da vida pessoal. Portanto, esse espaço deve manter-se organizado apenas para a tarefa do trabalho, de forma a que, ao fim do dia, possa sair de lá com a sensação de que o dia na empresa acabou e que é o momento de cuidar de si e da família.

Para que se possa organizar para os próximos tempos de teletrabalho, deixamos algumas sugestões de produtos.

Cadeira ergonómica

Talvez o mais importante num escritório seja uma boa cadeira que promova o conforto. Esta cadeira da BlizWolf é sugerida muito pelo preço a que está disponível, cerca de 70 €. O modelo permite inúmeros ajustes de forma a adaptar-se ao corpo de cada pessoa.

Além disso, a cadeira pode ser utilizada em ambiente de trabalho e ao fim do dia para passar umas boas horas a jogar.

Cadeira BlitzWolf® BW-GC1

Monitor Xiaomi Mi 1A de 23,8″

Um monitor de grandes dimensões torna o teletrabalho mais produtivo. Basta ligar o portátil ao monitor para ter duas áreas de trabalho, sendo que o monitor permite um ajuste em altura ideal para o seu conforto.

A sugestão vai para o monitor Xiaomi de 23,8″ com tecnologia IPS e resolução fullHD, 16:9. Além do ajuste em altura permite fazer um ajuste da inclinação. Para ligação inclui uma porta HDMI.

A juntar ao monitor, será fundamental ter um rato e um teclado para potenciar a produtividade.

Monitor Xiaomi Mi 1A 23.8″

Hub USB Tipo-C de 12 portas

A necessidade de ligar vários equipamentos ao computador pode ser também grande, pelo que ter um hub com várias portas se torna essencial. Nesta sugestão deixamos um produto da Blitzwolf bastante completo, com 12 portas, incluindo portas USB, USB Tipo-C, slots para cartões, VGA, Ethernet e HDMI.

Tem ainda uma ranhura para colocar smartphones ou, dado o seu design, uma base para assentar o PC. Está disponível o código de desconto BGBWTH9.

HUB BlitzWolf BW-TH9

Uma ajuda extra em casa

O problema do teletrabalho é que há muito mais coisas para organizar e limpar. Por isso, além dos produtos para o escritório, deixamos ainda outras sugestões práticas.

A primeira é um aspirador vertical que pode ser usado para aspirar o chão, sofás, cortinados e ainda os tetos, com vários acessórios que podem ser acoplados. Está disponível o código de desconto BGPRDMX7 (armazém CN).

Aspirador Deerma DX700

E porque a limpeza e desinfeção dos espaços é fundamental nos tempos em que vivemos, a Xiaomi tem disponível um pequeno aspirador portátil que inclui uma luz UV capaz de acabar com 99% dos ácaros.

Este é um produto indicado para limpeza de colchões, almofadas, sofás ou estofos do carro. Está disponível o código de desconto BGCZDM8 (armazém CN).

Aspirador Deerma CM810

Por fim, sugerimos um aliado no teletrabalho com crianças em casa. É muito difícil trabalhar e estar de olho nas crianças constantemente.

Como tal, deixamos como sugestão uma câmara de vigilância, portátil, que transmite imagens em direto e pode ser colocada na divisão onde as crianças estão a brincar ou a estudar de forma a conseguir observá-las, sem ter que as ter por perto. Está disponível o código de desconto BGAACM8.

Câmara Xiaomi IMILAB A1