A escolha de bons eletrodomésticos é essencial para melhorar a nossa qualidade de vida e bem-estar. É a pensar nisso que, com frequência, aqui testamos alguns desses produtos e deixamos tantos outros como sugestão. A Xiaomi e as suas submarcas apostam fortemente neste segmento e hoje damos-lhe a conhecer alguns produtos Xiaomi Youpin Deerma.

Entre eles, incluem-se aspiradores, ferros de engomar e humidificadores.

Humidificador Xiaomi Deerma DEM-ST800

A qualidade do ar que respiramos dentro de casa é essencial para o nosso bem-estar e nem sempre tal é conseguido. Assim, para ambientes secos ou para momentos em que não nos sentimos tão bem em termos de saúde respiratória, um humidificador poderá ser essencial.

O produto inclui um tanque de água de 4 litros, ideal para uma área de 10 a 15 metros quadrados, sendo dispensados 300 ml de água por hora. O ruído que emite é muito baixo, de apenas 35dB, e tem uma potência de 25W.

O humidificador Deerma DEM-ST800 está disponível por cerca de 50€, utilizando o código de desconto BGDE800CZ. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, não estando sujeito a taxas adicionais.

Deerma DEM-ST800

Mopa Deerma Water Spray Mop

O segundo produto sugerido é uma “simples” mopa, contudo, inclui alguns pormenores que a tornam distinta de outros produtos do género.

Neste caso, além do pano de limpeza lavável, evitando os descartáveis que são mais populares no mercado, inclui um pequeno pulverizador. Assim, além de apanhar o pó, ainda permite fazer uma limpeza mais profunda com água. É ainda bastante flexível, permitindo limpar debaixo de móveis com alguma facilidade.

O Deerma Water Spray Mop está disponível por cerca de 22€, utilizando o código de desconto BGCZDMP.

Deerma Water Spray Mop

Aspirador Deerma TJ200

Outra opção para limpeza do chão, é o aspirador Deerma TJ200. O produto referido é indicado para aspirar tanto a sujidade como pó, migalhas ou pelos dos animais (como um qualquer aspirador comum), mas também é indicado para limpar líquidos derramados, secando rapidamente o chão.

Para tal, dispõe de dois acessórios de sucção distintos. O depósito é de 6 litros, com capacidade para absorver até 3,5 litros de líquidos.

O Deerma TJ200 está disponível por cerca de 80€, utilizando o código de desconto BGTJDCZ.

Deerma TJ200

Aspirador portátil Xiaomi Deerma DX700

O outro aspirador que sugerimos é o Deerma DX700, um modelo vertical que funciona a bateria, evitando andar a gerir o comprimento de um cabo que liga à eletricidade. Além da praticidade de limpeza e transporte, ainda se arruma de forma mais compacta que outras opções do mercado.

Adicionalmente, inclui diferentes acessórios, para uma aspiração direcionada a diferentes superfícies e espaços.

O aspirador portátil Deerma DX700 está disponível por cerca de 43€, utilizando o código de desconto BGDMCZ7.

Deerma DX700

Escova de engomar a vapor Deerma HS006

Por fim, a sugestão vai para a escova de engomar a vapor Deerma HS006. Não sendo apropriada para engomar toda a roupa, é ideal para tecidos mais delicados, remover vincos e ainda “arejar” a roupa, dando-lhe um ar mais fresco.

Uma vez que inclui uma escova, poderá ser um ótimo acessório para remover pelos e cabelos da roupa.

A Deerma HS006 está disponível por pouco mais de 40€. Para que o envio não fique sujeito a taxas adicionais, deve ser escolhido o método EU Priority Line.

Deerma HS006

A par das promoções nos produtos Xiaomi Deerma, aproveita ainda imensas promoções a decorrer já no próximo mês.