Transforme a sua criatividade em realidade com uma impressora 3D

Hoje as impressoras 3D ganharam um novo espaço com a pandemia. Muitos são aqueles que as colocaram a trabalhar por um bem maior, arranjar viseiras para todos os profissionais que estão na linha da frente. Mas a verdade é que este tempo de quarentena também pode ser útil para, finalmente, iniciar os projetos 3D que há muito tem na cabeça.

Assim, deixamos-lhe algumas sugestões de impressoras 3D.

Creality3D Ender-3 Pro

A primeira sugestão vai para a Creality3D Ender-3 Pro, uma impressora 3D com um preço que ronda os 220 €. Este modelo tem assim uma área de impressão de 220 x 220 x 250 mm e permite utilizar filamento de 1,75 mm, como ABS/PLA, madeira ou fibra de carbono.

A temperatura máxima que atinge é de 255ºC, tem uma precisão de 0,1mm e, além disso, o bico tem 0,4 mm de diâmetro.

Creality3D Ender-3 Pro

Impressora 3D Homers Odysse/TEVO Tarantula Pro

A Homers Odysse/TEVO Tarantula Pro destaca-se desde logo pelo seu design de linhas retas e cor verde neon, mas o que interessa é mesmo a qualidade da impressão e as funcionalidades.

Em termos de filamento suportado, é de destacar o PLA, PLA flexível, madeira e HIPS, mas suporta outros materiais. Tem um volume de impressão ligeiramente maior que a impressora anterior, de 235 x 235 x 250 mm. A precisão de impressão pode variar de 0,05 a 0,1 mm e atinge uma temperatura máxima de 240ºC em apenas 3 minutos.

Homers Odysse/TEVO Tarantula Pro

Geeetech A10M Mix Color

Tal como o nome indica, esta impressora 3D é indicada para quem quer imprimir com mais do que uma cor. Mais concretamente, a Geeetech A10M Mix Color permite imprimir em simultâneo com duas cores de filamento, sendo este distribuído pelo mesmo bico.

A montagem e funcionamento acaba por ser muito semelhante às outras impressoras. É importante referir que tem um volume de impressão de 220 x 220 x 260 mm e é compatível com os mais relevantes softwares de criação de imagens 3D. No entanto, para uma mistura de cores adequada, a marca disponibiliza o seu próprio software, com definições de impressão avançadas.

Está disponível a partir de armazém europeu (CZ), com envio rápido e gratuito.

Geeetech A10M Mix Color

Geeetech A20M Mix Color

Da mesma marca e partindo do mesmo conceito, sugerimos também a Geeetech A20M Mix Color. Neste caso, a diferença com a anterior encontra-se nas melhorias ao nível da motherboard e ainda do painel LCD. Além disso, o volume de impressão é ligeiramente inferior, de 220 x 220 x 250 mm.

Também a Geeetech A20M está disponível a partir de armazém europeu (CZ), com envio rápido e gratuito.

Geeetech A20M Mix Color

Impressora 3D Tronxy X5ST-400

Por fim, deixamos como sugestão a Tronxy X5ST-400 3D. A sua montagem distingue-se das demais e o próprio volume de impressão é muito maior. Concretamente, é possível criar peças de 400 x 400 x 400 mm.

A temperatura máxima que atinge é de 274ºC e suporta os filamentos comuns, como PLA, ABS, HIPS ou Nylon. Está disponível a partir de armazém europeu (CZ), com envio rápido e gratuito.

Tronxy X5ST-400