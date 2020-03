As nossas casas cada vez mais inteligentes exigem a ligação de mais produtos à Internet, e consequentemente à rede Wi-Fi. No entanto, o seu router comum poderá não ser suficiente para suportar tantos produtos ligados, colocando mesmo em causa a qualidade de toda a rede doméstica.

Por isso, poderá estar na hora de substituir o seu router por um mais poderoso e preparado para esta nova era da Internet das Coisas e das casas inteligentes. O Router Xiaomi AIoT AX3600 é uma excelente opção a considerar.

As exigências das tecnologias nos dias de hoje são enormes e, para quem pretende seguir esta evolução, há pequenos ajustes que deve ir fazendo. As casas inteligentes requerem mais dispositivos ligados à rede Wi-Fi e isso, dependendo do router, poderá estrangular completamente as ligações à Internet.

Routers com sobreaquecimento, necessidade de reiniciar o router com cada vez mais frequência e instabilidade das ligações são apenas alguns dos sintomas que lhe dizem que está na hora de fazer um upgrade.

Existem várias opções que já são desenhadas para o suporte da Internet das Coisas que agora também têm inteligência artificial. Dessa forma, o novo e potente router Xiaomi AIoT AX3600 é uma excelente opção a considerar.

Router Xiaomi AIoT AX3600

O novo router da Xiaomi, o AIoT AX3600, chega preparado para o universo da Inteligência Artificial das Coisas (AIoT – Artificial Intelligence of Things). É assim um router com 7 antenas, sendo uma delas destinada exclusivamente para este tipo de equipamentos.

O Xiaomi AIoT AX3600 inclui suporte para Wi-Fi 6, OFDMA, MU-MIMO e Beamforming, estando equipado com um SoC Qualcomm IPQ8071A com quatro núcleos e dois NPU (Network Processing Unit) a 1,7 GHz. Além disso, disponibiliza 512 MB de RAM e 256 MB de armazenamento flash.

Quanto à largura de banda, suporta 574 Mbps na banda de 2,4 GHz e até 2402 Mbps em 5 GHz, perfazendo um total de 2976 Mbps.

Além das 7 antenas já referidas, inclui ligação WAN Gigabit Ethernet e três LAN Gigabit Ethernet. Para segurança dos dados dos utilizadores, inclui os protocolos WPA-PSK/WPA2-PSK, e WPA3-SAE.

Por fim, vem com a ROM MiWiFi, baseada no OpenWrt. Assim, a configuração pode ser feita via Web ou via app Mi Wi-Fi.

Este artigo teve o apoio da Banggood na disponibilização da informação.