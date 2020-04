COVID-19: Novo teste de anticorpos com 99% de precisão aprovado para utilização na Europa

A pandemia no mundo já matou mais de 219 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus. Em Portugal, os números estão perto das mil mortes e não há uma data para que a vacina apareça de forma a travar a COVID-19. Segundo os cientistas, para haver uma sociedade com alguma normalidade, os testes são essenciais. Além disso, é importante o uso de máscara e o distanciamento social. No que respeita aos testes, há agora um novo teste de anticorpos para verificar se alguém foi infetado com o vírus SARS-CoV-2, que afirma ser 99% preciso na análise.

Este teste foi já certificado para uso em toda a Europa e poderá ser um trunfo para os países aliviarem as medidas de quarentena.

Teste sorológico à COVID-19 promete 99% de precisão

A Abbot, especialista em diagnóstico global, que tem uma base no Reino Unido em Maidenhead, disse que espera enviar milhões de testes laboratoriais para toda a Europa até ao final de maio. Segundo informações, o teste de diagnóstico da empresa recebeu a certificação CE Mark, que mostra a sua conformidade com as regras de segurança da UE e pode agora ser usado em laboratórios em todo o Reino Unido para testar anticorpos criados quando uma pessoa foi infetada com a Covid-19.

O teste identifica a proteína IgG (anticorpos) que o organismo produz quando é infetado pelo coronavírus e estes anticorpos poderão permanecer no organismo durante meses e possivelmente anos.

Nos testes, o Abbott afirmou que mostrou uma sensibilidade superior a 99%, 14 dias após uma pessoa ter desenvolvido sintomas. Assim, o teste Abbott, feito na Europa, pode ser já usado em máquinas nos laboratórios de todo o Reino Unido.

Análise que mostra com quase 100% de certeza pacientes que já tiveram o SARS-CoV-2

O teste de anticorpos é crucial para ajudar a identificar pacientes que tiveram a infeção pelo novo coronavírus e desenvolveram imunidade. Nesse sentido, estas pessoas poderão voltar à sua vida social, ao trabalho e este cenário pode ser crucial para os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (NHS) e pessoas em outras funções-chave.

A realização de testes generalizados tanto para doentes infetados como para doentes recuperados com o SARS-CoV-2 é provavelmente uma parte fundamental das medidas governamentais. Possivelmente será uma das medidas mais importantes para acabar com o bloqueio imposto nalguns países no continente Europeu, como Portugal, Espanha, Itália ou Reino Unido.

Mike Clayton, diretor-geral da divisão de diagnóstico da Abbott no Norte da Europa, afirmou:

A Abbott tem estado concentrada em levar os testes COVID-19 ao mercado o mais rapidamente possível para ajudar a resolver esta pandemia. Estamos orgulhosos de poder fornecer os nossos testes de anticorpos imediatamente. Estes ajudarão a entender quem teve o vírus, levando a uma maior confiança à medida que voltamos a viver a vida. Estamos a colaborar com o NHS (Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido), organismos de saúde pública e laboratórios privados em todo o Reino Unido para permitir que este teste possa ser utilizado aqui.

A Abbott está a ampliar significativamente a sua produção europeia para testes de anticorpos. Além disso, a empresa referiu que desenvolverá testes para deteção do anticorpo, IgM, num futuro próximo para expandir a gama de possíveis testes de anticorpos.

Portanto, em breve, poderemos voltar a viver, com mais testes, com máscaras e distanciamento social. Conforme temos vindo a perceber, o novo normal está para durar.

