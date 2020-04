Huawei patenteia smartphone dobrável com câmara para zoom

Os smartphones dobráveis são uma aposta clara por parte de algumas marcas. Ainda que grande parte dos consumidores não veja este tipo de produtos como apelativo ou até prático, a verdade é que as marcas estão a considerar os lançamentos como um sucesso dadas as expectativas. A Huawei já conta com dois modelos dobráveis no mercado, o Mate X e o Mate Xs e, em breve, poderá chegar mais um.

Uma nova patente revela um Mate dobrável com novidades nas câmaras.

A Huawei parece estar empenhada em criar soluções diferentes para o segmento dos smartphones. Há poucos dias, surgiu a revelação de uma patente de um smartphone com ecrã deslizável para na lateral. O conceito faz lembrar um pouco o Xiaomi Mi MIX Alpha, mas o ecrã pode ser deslocado de forma a ter toda a tela expandida, como se fosse um tablet.

De certa forma, este conceito parece semelhante ao que a TCL já deu a conhecer no passado mês de março.

Smartphone dobrável da Huawei com câmara periscópio para Zoom

Foi através do site LetsGoDigital que foi divulgada uma nova patente registada pela Huawei e aprovada pela entidade chinesa. São reveladas assim várias imagens a cores e alguns detalhes daquele que poderá ser o futuro smartphone dobrável da Huawei.

A forma de interagir com o smartphone é semelhante ao que já se conhece dos dois Mate X e Xs já lançados pela marca.

Neste caso, tal como nos anteriores, também não existe nenhuma câmara colocada na zona do ecrã principal, ou seja, para captar selfies será necessário utilizar o ecrã exterior. Além desse pormenor, parece que este modelo terá ecrãs maiores do que o Mate Xs.

Outra característica a destacar vai para o módulo de câmaras. Neste módulo são visíveis quatro câmaras, sendo uma delas quadrada, o que indica que será uma câmara periscópio para fotografar com grande zoom. Possivelmente, este módulo será semelhante ao que acompanha o Huawei P40 Pro.

É esperado que o novo Mate dobrável seja lançado no último trimestre do ano, provavelmente em outubro, altura em que a marca deverá lançar também o Mate 40.