NASA “hackeia” a Voyager 2 para a manter a 45 anos no espaço interestelar

A NASA parece ter encontrado uma forma de alterar o funcionamento de uma fonte de energia de backup da Voyager 2. Como tal, a sonda, que estava com a morte prevista dentro de poucos meses, viu adiado o seu fim e poderá agora funcionar até 2026.

A Voyager 1 e 2 forneceram informações científicas cruciais há 45 anos. Hoje, as sondas viajam no espaço interestelar, a 19 e 24 mil milhões de quilómetros de distância da Terra. Isso é mais longe do que qualquer nave ou objeto feito pelo homem já foi.

Os dados científicos que as Voyagers enviam tornam-se mais valiosos quanto mais longe do Sol eles chegam. Estamos definitivamente interessados ​​em manter tantos instrumentos científicos a operar o maior tempo possível.

Disse Linda Spilker, cientista do projeto Voyager no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia.

As sondas viajam há 45 anos

As Voyager 1 e 2 partiram com um mês de diferença em 1977. As sondas foram inicialmente destinadas a uma missão de quatro anos para passar por Saturno e Júpiter.

Foram lançadas com um "disco de ouro" com informações que forneceriam aos alienígenas informações sobre a Terra.

Mas as sondas continuaram a superar as expectativas, e a NASA ampliou continuamente as suas missões, primeiro para visitar Neptuno e Úrano, depois para navegar mais longe do que qualquer outra sonda: além da heliosfera.

A heliosfera é uma bolha de partículas e campos magnéticos que se estendem desde o Sol. Esta esfera é particularmente importante para a Terra porque nos protege da radiação cósmica galáctica.

Como as sondas estão agora fora desta heliosfera, as suas medições fornecem informações sem precedentes sobre as propriedades da bolha, como a sua forma e o seu papel protetor.

A NASA invadiu o sistema de energia da Voyager 2

As sondas são alimentadas por geradores que convertem o calor do plutónio em decomposição em eletricidade. À medida que esta fonte de energia se torna mais fraca, os engenheiros da NASA tiveram que desligar instrumentos não essenciais, como as câmaras e aquecedores das sondas, para economizar energia.

No entanto, quando a Voyager 2 entrava nas suas últimas reservas de energia, os engenheiros da NASA criaram um hack inteligente que permitirá que a nave permanecesse viva um pouco mais.

Os cientistas encontraram uma forma de desviar a energia de um mecanismo de segurança concebido para se ativar em caso de avaria do circuito das sondas devido a variações de tensão.

As tensões variáveis ​​representam um risco para os instrumentos, mas determinamos que é um risco pequeno, e a alternativa oferece uma grande recompensa por poder manter os instrumentos científicos ligados por mais tempo. Estamos a monitorizar a nave há algumas semanas e parece que esta nova abordagem está a funcionar.

Explicou Suzanne Dodd, gestora do projeto da Voyager no JPL, num comunicado de imprensa.

A NASA pode considerar usá-lo na Voyager 1. Um dos instrumentos da Voyager 1 apresentou um problema, o que significa que a sonda não consome tanta energia quanto a Voyager 2.

A decisão de desligar os instrumentos da Voyager 1 será tomada no próximo ano, de acordo com a agência espacial.