Como melhorar a gestão de passwords no Google Chrome

Existem vários gestores de passwords disponíveis, com maior ou menor grau de confiança para os utilizadores, mas o gestor de passwords do Google acaba por ser o mais conveniente para quem utiliza o Chrome e outros serviços Google. Existem alguns pequenos ajustes que o vão ajudar a melhorar a gestão das palavras-passe, bem como melhorar aquelas que são mais fracas.

Analisar e alterar passwords mais fracas

O primeiro passo será mesmo analisar a qualidade das suas passwords. Seja porque são palavras-passe que já foram divulgadas através de violação de dados, seja porque são palavras-passe que utiliza em mais do um serviço o Google analisa e recomenda-lhe alterações.

Nas Definições do browser vai encontrar o centro de gestão de passwords (chrome://settings/passwords), onde deverá clicar em "Verificar palavras-passe" (caso já o tenha feito alguma vez, deverá aceder a Rever palavras-passe e fazer uma nova revisão em "Rever novamente".

A lista surge e pode diretamente proceder à sua alteração, clicando em alterar palavra-passe. Esta ação irá encaminhar o utilizador ao site do serviço onde deverá efetuar a respetiva alteração, conforme as exigências do site.

Editar palavras-passe

Outra ação importante disponível é a edição. O utilizador terá que selecionar a password a editar, onde poderá alterar o nome de utilizador associado, a palavra passe a ainda adicionar uma nota, que poderá ser importante para ter associada ao serviço.

Adicionar manualmente

Quando navega no Chrome tendo a opção Propor guardar palavras-passe ativada, sempre que insere dados de palavras-passe nalgum site, é questionado se quer ou não guardar. Contudo, poderá ter algumas que não foram guardadas neste processo.

Para o fazer, basta clicar em Adicionar, logo a cima da lista de passwords e seguir com a introdução dos dados.

Com estas 3 dicas vai conseguir melhorar não só a forma como guarda as palavras-passe no Chrome, mas também aumentar a sua segurança online.