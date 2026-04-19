Dica: como impedir que a IA da Google analise os seus e-mails no Gmail

Atualmente, a gestão da privacidade digital tornou-se uma prioridade para qualquer utilizador de serviços online. Muitos desconhecem que certas definições predefinidas no Gmail permitem que sistemas de inteligência artificial (IA) processem o conteúdo das suas mensagens privadas. Saiba como desativar.

O impacto das funcionalidades inteligentes na sua privacidade

A Google utiliza algoritmos de IA para oferecer funcionalidades que procuram facilitar a escrita e a organização do correio eletrónico. Estas ferramentas, conhecidas como "Funcionalidades inteligentes", analisam o texto dos e-mails, os anexos e até informações financeiras ou pessoais para sugerir respostas ou criar eventos no calendário de forma automática.

Embora estas capacidades possam parecer úteis, implicam um processamento constante de toda a informação que circula na sua conta.

Muitos utilizadores sentem-se desconfortáveis com a ideia de que cada palavra escrita ou recebida seja filtrada por sistemas automatizados. Felizmente, a Google permite que estas opções sejam desativadas, devolvendo ao utilizador um maior controlo sobre o fluxo dos seus dados pessoais dentro do ecossistema do Google Workspace.

Como configurar a sua conta do Gmail para maior segurança

Para garantir que a IA interrompe a análise sistemática do seu conteúdo, deve seguir alguns passos simples nas definições da plataforma.

1. No canto superior direito do seu ecrã, clique no ícone da roda dentada.

2. Selecione a opção para "Ver todas as definições".

Ao navegar para baixo no separador geral, encontrará as secções relativas às funcionalidades inteligentes e à personalização no Google Workspace.

4. Desative a opção "Ativar funcionalidades inteligentes no Gmail, Chat e Meet".

5. Depois, clique em "Gerir definições de funcionalidades inteligentes do Workspace" e desmarque ambas as caixas de seleção.

Após realizar esta alteração, o sistema solicitará o reload da página para aplicar as novas regras de privacidade. Ao confirmar esta ação, o Gmail deixará de utilizar os seus dados de e-mail para alimentar estas ferramentas de assistência automatizada, o que reforça assim a confidencialidade das suas comunicações profissionais e pessoais.

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