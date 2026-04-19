Tesla despede-se do Model S e X com uma versão Signature de 1.020 cv

Os Tesla Model S e X chegaram ao fim do seu ciclo de vida. Antes da sua despedida definitiva, ambos os veículos estão a ser oferecidos numa última edição limitada chamada Signature. Tendo por base os níveis de acabamento Plaid, estes modelos apresentam diversos detalhes exclusivos.

Tesla despede-se do Model S e X

O evento é suficientemente raro para merecer atenção: geralmente hesitante em relação a edições limitadas, a Tesla está a lançar versões de edição limitada dos seus Model S e Model X, denominadas Signature.

O objetivo? Celebrar o fim da linha para estes dois modelos que tiveram um papel significativo na história da marca. E que melhor forma de se despedir da marca do que com a ultra potente variante Plaid de 1.020 cv

Para além do desempenho impressionante, as versões Signature serão provavelmente impossíveis de obter. Simplesmente, não podem ser encomendadas online.

Apenas alguns selecionados poderão comprá-las através de um convite especial. Serão 250 unidades do Model S Signature e 100 do Model X Signature. Nem uma a mais! E de onde vem o nome "Signature", afinal?

A Tesla já lançou uma edição especial Signature quando o Model S foi lançado há 14 anos.

Esta versão totalmente equipada teve a sua produção limitada a 1.000 unidades. Os modelos Signature de 2026 apresentam uma pintura exclusiva na cor Vermelho Granada, não oferecida na gama standard.

Os logótipos da Tesla na frente e na traseira, bem como os emblemas Plaid e Signature, são dourados.

Versão Signature de 1.020 cv

As pinças de travão em carbono-cerâmica são também douradas no Model S e vermelhas no Model X. As jantes de 21 polegadas com múltiplos raios no Model S e as de 22 polegadas no Model X são idênticas às das versões Plaid.

Apenas detalhes do interior foram revelados. Entre eles, o revestimento em Alcantara branca , complementado por inserções em fibra de carbono no painel de bordo.

A inscrição do número do modelo no lado do passageiro reforça a exclusividade da versão Signature. Vários detalhes em dourado também estão presentes, principalmente o emblema Plaid no interior.

O carregamento nos Superchargers é gratuito para sempre, assim como nos Model S e Model X vendidos até 2016.

Um conjunto especial de chaves também está incluído. Os preços são conhecidos e aproximam-se dos 160 mil dólares (cerca de 136 mil euros) para ambos os veículos, uma quantia considerável, 30 mil dólares superior à das versões Plaid.

Note-se que, para evitar qualquer tipo de especulação, o Model S e o Model X Signature não poderão ser revendidos durante um ano, sob pena de sanções legais.

De qualquer forma, o fim definitivo do Model S e do Model X deixará uma lacuna na linha da Tesla, que se voltará a focar no Model 3 e no Model Y.

Ainda mais acessível, o Cybercab preencherá a extremidade inferior da gama, tal como um hipotético SUV compacto posicionado abaixo do Model Y.