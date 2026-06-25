Tem família numerosa? Pode pagar menos ISV na compra de um automóvel

Comprar um automóvel pode representar um investimento significativo para muitas famílias. No entanto, existem benefícios fiscais que permitem reduzir os custos associados à aquisição de um veículo.

As famílias com mais filhos podem beneficiar de uma redução de 50% no Imposto Sobre Veículos (ISV), até ao limite máximo de 7.800 euros, na aquisição de veículos com mais de cinco lugares.

Para ter acesso a este benefício fiscal, o agregado familiar deve cumprir uma das seguintes condições:

Ter mais de três dependentes;

Ou ter três dependentes, desde que pelo menos dois tenham menos de 8 anos.

A isenção parcial aplica-se a automóveis ligeiros de passageiros homologados pelo IMT, novos ou usados, com lotação superior a cinco lugares e que respeitem os limites de emissões definidos na legislação:

Até 150 g/km de CO₂ (NEDC);

Até 173 g/km de CO₂ (WLTP).

Importa ainda saber que este benefício só pode ser atribuído a um veículo por agregado familiar e apenas uma vez em cada cinco anos.

Se está a pensar trocar de carro e tem uma família numerosa, esta medida pode representar uma poupança significativa na compra do próximo veículo.