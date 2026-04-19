Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

I Don't Want A Lover - Texas

Texas é uma banda de rock escocesa de Glasgow, fundada em 1986 por Johnny McElhone, Ally McErlaine e Sharleen Spiteri. Estrearam-se em março de 1988 na Universidade de Dundee e lançaram o seu álbum de estreia, Southside, em 1989, juntamente com o seu primeiro single, "I Don't Want a Lover". Southside estreou-se em terceiro lugar na tabela de álbuns do Reino Unido e em 88º lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos, vendendo mais de dois milhões de cópias em todo o mundo. Apesar do sucesso de Southside, os álbuns seguintes, Mothers Heaven (1991) e Ricks Road (1993), tiveram menos sucesso, mas alcançaram um sucesso moderado em vários mercados europeus.

O seu quarto álbum, White on Blonde (1997), estreou no topo das tabelas de álbuns na sua Escócia natal e no Reino Unido, tornando-se o mais vendido da banda e recebendo seis certificações de platina no Reino Unido. O álbum seguinte, The Hush (1999), alcançou um sucesso comercial semelhante, que continuou em 2000 com o lançamento de The Greatest Hits. Lançaram mais dois álbuns de estúdio, Careful What You Wish For (2003) e Red Book (2005), antes de iniciarem um hiato por tempo indeterminado em 2005. Durante este período, a vocalista Sharleen Spiteri lançou a sua carreira a solo, com o álbum de estreia, Melody, em 2008.

O hiato terminou em 2013 com o lançamento do oitavo álbum da banda, The Conversation. Em fevereiro de 2017, lançaram "Let's Work It Out" como o primeiro single do nono álbum, Jump on Board (2017), que alcançou o top 10 das tabelas de álbuns na Bélgica e em França. O seu décimo álbum, Hi (2021), tornou-se o álbum de maior sucesso da banda no Reino Unido desde The Hush, estreando-se em terceiro lugar na tabela oficial de álbuns do Reino Unido, em primeiro lugar na tabela de álbuns independentes do Reino Unido e em primeiro lugar na Escócia, o seu país natal. Em 2017, as vendas mundiais do Texas somavam 40 milhões de discos.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?