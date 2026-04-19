Robô da Honor ganha meia maratona… e bate recorde humano

Parece ficção científica, mas aconteceu mesmo! Um robô humanoide chinês venceu uma meia maratona e ainda bateu o recorde mundial dos humanos. O feito aconteceu em Pequim e está a dar que falar em todo o mundo.

Robô desenvolvido pela Honor terminou em 57m 19s

O protagonista foi um robô desenvolvido pela Honor, que completou os 21 km em apenas 50 minutos e 26 segundos, mais rápido do que o recorde humano atual.

Para comparação, o melhor tempo humano é de 57m 19s (ugandês Jacob Kiplimo), na meia maratona de Lisboa, o que significa que a máquina não só venceu… como destornou completamente o feito humano.

Curiosamente, houve um robô ainda mais rápido (48 minutos), mas foi desclassificado por ser controlado remotamente. A vitória oficial ficou com o modelo totalmente autónomo, o verdadeiro “cérebro artificial” da corrida.

De relembrar que em 2025, os melhores robôs demoravam mais de 2 horas e 40 minutos para terminar a prova. Agora, já batem recordes mundiais.

A Beijing E-Town revelou que cerca de 40% dos robôs percorreram o percurso de forma autónoma, enquanto os restantes foram controlados remotamente.