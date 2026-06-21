Exploração de Marte vai mudar: NASA testa rover 10 vezes mais rápido que os anteriores

A NASA está a testar um novo protótipo de veículo de exploração espacial (rover) que consegue levantar as rodas individualmente para superar obstáculos complexos e atingir velocidades muito superiores às dos seus antecessores.

O fim das limitações dos rovers tradicionais

As missões espaciais em Marte têm sido um sucesso assinalável, mas os veículos atuais, como o Perseverance, enfrentam sérias restrições de mobilidade.

Com uma velocidade máxima que mal atinge os 0,16 km/h em terreno plano, qualquer obstáculo arenoso ou rochoso exige desvios demorados e desgasta severamente as rodas.

Para contornar estas barreiras geológicas, a agência espacial norte-americana desenvolveu o Ernest, um protótipo desenhado especificamente para enfrentar terrenos extremamente inclinados.

Testes intensivos no deserto

O protótipo Ernest, que conta com apenas quatro rodas em vez das habituais seis dos rovers marcianos, foi colocado à prova no exigente Deserto do Colorado. Durante uma semana de testes rigorosos, o veículo percorreu cerca de 25 quilómetros ao longo de mais de 37 horas de operação.

Com um comprimento atual de 1,2 metros (que deverá duplicar na versão final de produção), o dispositivo conseguiu atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 1 km/h, demonstrando um desempenho substancialmente mais rápido.

Ao contrário do sistema de suspensão passiva utilizado desde o histórico Sojourner, o Ernest introduz uma suspensão ativa revolucionária. Esta tecnologia permite-lhe articular as rodas de forma independente e adotar movimentos semelhantes a um caminhar ou rastejar para superar rochas e dunas íngremes.

Além disso, o sistema consegue alternar entre modos ativos e passivos para poupar energia, e conta ainda com uma capacidade acrescida de tomada de decisão independente para reduzir a dependência dos controladores na Terra.

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