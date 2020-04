Tecnologia Xiaomi para o ajudar nesta quarentena

Fechados em casa, com demasiado tempo livre ou demasiadas tarefas domésticas para fazer. Seja qual for a sua circunstância, há tecnologia que pode ajudar por estes dias. Como tal, fizemos uma seleção de alguns produtos Xiaomi.

Conheça as nossas sugestões.

Xiaomi WalkingPad A1 Pro

Apesar de não haver nenhuma limitação quanto à prática de desporto ao ar livre, há que ter algum bom-senso e evitar locais e horários com muitas pessoas. Poderá ler aqui algumas regras de distância durante a atividade física ao ar livre.

Além disso, é possível fazer desporto em casa. Existem inúmeras apps dedicadas, canais de YouTube, e no Instagram são dezenas os professores que estão a dar aulas todos os dias em direto.

Neste rol de soluções tecnológicas para meter o corpo a mexer sem sair de casa, sugerimos uma passadeira de caminhada da Xiaomi. O produto é bastante compacto, ideal para casas pequenas, e é dobrável, sendo facilmente arrumado.

O WalkingPad A1 Pro da Xiaomi permite caminhar a uma velocidade máxima de 6 km/h, o que já é uma velociadde considerável para caminhada. O peso máximo que suporta é de 100 kg e dispõe de um modo automático ou manual.

Xiaomi Youpin WalkingPad A1 Pro

Purificador de Ar Mijia Air Purifier

A qualidade do ar que respiramos é muito importante para a nossa saúde, ainda mais com o Covid-19 a assombrar as nossas vidas.

Equipado com filtros HEPA que eliminam mais 99% das microparticulas que andam pelo ar, o Mijia Air Purifier poderá ser uma excelente opção para manter a boa qualidade do ar de sua casa.

Este purificador pode ser controlado por uma app dedicada (Mi Home) e ainda pode ser controlado por voz através do Google Assistant ou Alexa.

O purificador de ar Xiaomi Mijia AC-M9-AA está disponível com envio rápido e gratuito, a partir de armazém europeu.

Xiaomi Mijia AC-M9-AA

Xiaomi Mi TV 4S de 43 polegadas

Se a sua TV está a precisar de substituta ou a única TV em casa já não é suficiente para manter a sanidade mental de toda a família e o bom ambiente, então deve conhecer a Xiaomi Mi TV 4S.

Esta Smart TV de 43 polegadas tem como sistema operativo o Android TV. Oferece 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. Além disso, tem ligação Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e comando com controlo de voz. Conta ainda com três portas HDMI e duas portas USB.

Relativamente à qualidade de som tem tecnologias Dolby Audio e DTS-HD.

Caso não necessite de uma TV tão grande, a Xiaomi tem ainda uma opção inteligente, também com Android TV, de 32 polegadas, a Xiaomi Mi TV 4A (código de desconto BG958829). Além disso, o seu preço é evidentemente mais reduzido.

Por fim, a TV Xiaomi Mi TV 4S está disponível por cerca de 350€, já com portes, utilizando o código de desconto BGX421. O envio não está sujeito a taxas adicionais.

Xiaomi Mi TV 4S

Xiaomi Mi Box S

Por outro lado, se já tem TV, mas falta-lhe algo que eleve a sua usabilidade, poderá optar por uma TV Box. Neste caso, sendo que estamos a falar de produtos Xiaomi, a sugestão vai para a Xiaomi Mi Box S.

A box de TV da Xiaomi com Netflix, vem com um comando que traz ao utilizador uma maior facilidade de acesso aos conteúdos, podendo estes ser requisitados através de comandos de voz, recorrendo à Google Assistant.

Esta box suporta reprodução 4K Ultra HD a 60 fps com standard HDR10, que promete melhorias na cor e no contraste, e som Dolby Digital Plus e DTS Surround Sound que oferece uma boa experiência de áudio digital. Além disso, conta com Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Dual-band Wi-Fi 2,4GHz/5GHz, Bluetooth 4.2, som Dolby DTS, uma porta HDMI, uma porta USB 2.0, SPDIF Out e um jack de 3.5 mm. Suporta também a reprodução em 4K no serviço de streaming Netflix.

A box Xiaomi Mi Box S está então disponível por cerca de 50€, utilizando o código de desconto BGMB55

Xiaomi Mi Box S

Aspirador vertical Dreame V10

E porque a quarentena é propícia a limpezas, há que melhorar os gadgets dedicados. Os aspiradores verticais a bateria, são hoje uma excelente opção para ter em casa, não só pela praticidade de utilização, mas também por serem bastante compactos e fáceis de arrumar.

Além disso, esta opção pode ser adaptada a diferentes ocasiões, desde a limpeza do chão, à limpeza dos sofás, paredes, tetos e até estofos do carro.

Tem um poder de sucção de 22000Pa, um depósito com capacidade para 500 ml de lixo, e uma bateria que permite aspirar por 60 minutos.

Dreame V10