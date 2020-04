Efeitos da quarentena: Netflix já tem 182,9 milhões de assinantes

Desde que surgiu, que a Netflix se tornou num dos serviços de streaming mais populares entre os utilizadores. Prova disso mesmo é que a plataforma conquistou mais 15,8 milhões de assinantes neste primeiro trimestre de 2020. Agora, no total, o serviço tem já 182,9 milhões de contas.

Este é, provavelmente, um efeito da quarentena, uma vez que estando mais por casa, e com vários títulos de filmes e séries disponíveis, as pessoas vêem na Netflix um escape bem atrativo para passar os dias da melhor maneira.

Com a quarentena e o confinamento das pessoas nas suas casas, os serviços online estão a ser massivamente utilizados. Uns para trabalho e outros para lazer.

No que respeita a filmes, séries e documentários, a Netflix é uma das plataformas preferidas dos consumidores. Até já aqui deixámos alguns filmes para ver durante esta quarentena, e algumas séries sugeridas pelos nossos leitores.

Netflix ganhou mais 15,8 milhões de assinantes de janeiro a março

Terminado o primeiro trimestre de 2020, a Netflix fez as contas e ficou bastante satisfeita com o resultado.

De acordo com as informações, a plataforma previa um crescimento de 7 milhões de utilizadores neste período, mas conquistou mais do dobro do previsto, conseguindo 15,8 milhões de espetadores das suas séries e filmes.

No total, o serviço de streaming já tem 182,9 assinantes. Por outro lado, a empresa destaca que teve menos novos assinantes de julho a dezembro de 2019, comparativamente ao ano anterior.

Para além disso, as expetativas da empresa para os próximos tempos não são muito positiva. A plataforma acredita que o trimestre atual trará cerca de 7,5 milhões de utilizadores, no entanto crê que a segunda metade do ano seja mais fraca, assim que a quarentena for levantada.

De acordo com um comunicado enviado aos acionistas, a Netflix refere:

Esperamos que o número de membros diminua e o crescimento diminua à medida que o confinamento em casa termine.

No que respeita ao setor financeiro, no 1º trimestre de 2020 a plataforma aumentou a sua receita em 4,52 mil milhões de dólares, cerca de 4,18 mil milhões de euros.

A empresa obteve uma receita de 5,77 mil milhões de dólares, o que corresponde a 5,33 mil milhões de euros. Este valor fica ligeiramente acima dos 5,76 mil milhões de dólares estimados (5,32 mil milhões de euros).