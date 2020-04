Netflix – filmes para assistir nesta quarentena

A quarentena trouxe a muitos aquilo que já não tinham há anos… Tempo. O tempo para refletir, organizar a vida, pensar em novos projetos e, claro, ver muita TV. A Netflix, HBO e até Amazon Prime, são as plataformas que mais popularidade ganharam por estes dias, com algumas das melhores séries, filmes e documentários, para todas as idades.

Assim, hoje deixamos algumas sugestões de filmes a não perder na Netflix.

Milagre na Cela 7

Preso pelo homicídio da filha de um comandante, um pai com deficiência intelectual tem de provar a sua inocência e regressar para junto da sua filha.

Milagre na Cela 7 é um filme comovente que está a conquistar o público.

Spenser Confidential

O ex-polícia e ex-presidiário Spenser une-se ao aspirante a lutador Hawk para desvendarem assim uma conspiração sinistra ligada à morte de dois polícias de Boston. Além disso, toda a história envolve muita ação e comédia.

Pokémon: Mewtwo Contra-Ataca – Evolução

Depois de aceitarem o convite de um treinador misterioso, Ash, Misty e Brock deparam-se com Mewtwo, um Pokémon artificialmente criado que tem ânsia pelo combate.

Este é o primeiro filme 3D da saga Pokémon, lançado em 2019. Uma história para juntar toda a família.

A Viagem de Chihiro

Ainda para os fãs de anime, uma outra sugestão vai para A Viagem de Chihiro. Portanto, Chihiro passeia por um mundo mágico onde reina uma bruxa e quem lhe desobedece é transformado num animal.

Sergio

Paixões, ideais e realidades cruéis colidem, enquanto Sérgio Vieira de Mello, diplomata da ONU, fica encurralado numa situação ameaçadora no Iraque. Trata-se de um filme baseado numa história verídica.

O Rapaz Que Prendeu o Vento

William Kamkwamba, de 13 anos, inspira-se num livro de ciências para construir uma turbina eólica e salvar a sua aldeia da fome. O Rapaz Que Prendeu o Vento é mais um grande filme baseado numa história verídica inspiradora.

Toc Toc

Para quem quer rir, Toc Toc poderá ser a escolha certa. Este filme de 2017 retrata assim a história de um grupo de doentes obsessivo-compulsivos que espera que o seu médico chegue para as suas consultas, obrigando-os a lidar com as suas excêntricas peculiaridades.

Não é Tão Romântico

Por outro lado, para quem procura uma comédia romântica a sugestão vai para “Não é Tão Romântico”. Uma jovem completamente cética em relação ao amor sofre um assalto, mas quando recupera os sentidos percebe que a sua vida se transformou numa exuberante comédia romântica.

Laundromat: O Escândalo dos Papéis do Panamá

Por fim, a sugestão vai para Laundromat: O Escândalo dos Papéis do Panamá, um filme baseado do caso do Panama Papers, mas com muita comédia e sátira à mistura.

Uma viúva investiga uma fraude e segue pistas que a levam a uma dupla de advogados do Panamá, cujo negócio é então tirar partido das fragilidades do sistema financeiro mundial.

Que outros filmes sugere para ver nesta quarentena?

