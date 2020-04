Problemas com a PS4? A culpa é da última atualização de firmware

A PS4 é uma das mais poderosas consolas da atualidade. A Sony dá um suporte exemplar, lançando com alguma frequência atualizações de segurança e também de melhoria de funcionalidades. No entanto, a última atualização de firmware está a trazer problemas graves.

Se está com problemas também na PS4 conheça algumas dicas para tentar resolver.

A PlayStation 4 é uma das consolas mais vendidas em todo o mundo. Além disso, é também uma das que tem maior portefólio de jogos. Apesar de estar já na fase final do seu reinado, a PS4 é ainda a grande aposta da Sony nas consolas. Com vários rumores e informações já oficiais sobre a sua sucessora, a PlayStation 5, a Sony deverá manter-se como marca de referência neste segmento.

De acordo com o relato de vários utilizadores, o último firmware lançado para a PS4 trouxe vários problemas. De acordo com o que tem sido revelado, o firmware 7.50 era apenas para corrigir uns “pequenos erros”, mas está a deixar algumas consolas inutilizáveis. Os utilizadores revelam que ao tentar instalar a atualização recebem um “error SU-42118-6”, não permitindo concluir o processo de atualização. Outros utilizadores referem que o sistema das consolas entram em “loop”, não permitindo fazer nada. Há ainda outros utilizadores que revelam que as consolas não “saem” do arranque.

Possíveis soluções para resolver o problema com a PS4

Por agora apenas existem alguns “truques” para resolver tal problema. A solução terá de partir da própria Sony e mesmo assim, em alguns casos, será difícil voltar a ter o sistema operacional sendo necessário contactar o suporte.

Para quem tem problemas com a PS4, por causa do último firmware, poderá fazer o seguinte:

Instalar o firmware através de uma drive USB

Tentar arrancar em modo seguro para resolver problemas

Para quem ainda não fez a instalação do último firmware, a melhor opção será mesmo não o fazer.