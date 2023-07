De graça e para sempre: atores alegam que Hollywood quer réplicas suas digitalizadas

Os atores de Hollywood estão em greve, oficialmente, 40 anos depois. Aquando do anúncio desta paragem histórica, surgiu uma revelação que tem tanto de surpreendente como de insólita: os estúdios querem réplicas digitalizadas dos atores, para sempre e de graça.

Durante a conferência de imprensa, na qual os atores de Hollywood confirmaram que iam começar uma greve, foi feita uma revelação à medida de 2023. O negociador-chefe do sindicato de cerca de 160 mil atores de cinema e televisão, Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), revelou uma proposta um tanto inusitada.

Duncan Crabtree-Ireland partilhou que a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) propôs que os figurantes autorizassem ser digitalizados, sob pagamento de um dia, e permitissem que as produtoras passassem a ser proprietárias dessa digitalização, podendo utilizá-la para sempre, sem consentimento, nem compensação extra.

Se acham que esta é uma proposta inovadora, sugiro que pensem de novo.

Contestou Duncan Crabtree-Ireland, segundo o The Verge.

O porta-voz da AMPTP, Scott Rowe, enviou uma declaração a negar todas as alegações feitas, durante a conferência de imprensa:

A alegação feita, hoje, pela liderança do SAG-AFTRA de que as réplicas digitais dos figurantes podem ser usadas, perpetuamente, sem consentimento ou compensação, é falsa. De facto, a atual proposta da AMPTP apenas permite que uma empresa utilize a réplica digital de um figurante no filme para o qual o figurante foi contratado. Qualquer outra utilização requer o consentimento e a negociação da utilização, sujeita a um pagamento mínimo.

A utilização da Inteligência Artificial generativa é um dos principais pontos de discórdia nas negociações, além de ser uma questão preponderante para os guionistas. Na declaração de abertura da conferência de imprensa, a presidente do SAG-AFTRA, Fran Drescher, disse que "se não nos erguermos agora, estaremos todos em apuros, estaremos todos em risco de sermos substituídos por máquinas".