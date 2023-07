Visita do Papa a Portugal: Fronteiras vão voltar a ser controladas

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um evento religioso instituído pelo Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Este ano a JMJ será em Portugal e as fronteiras vão voltar a ser controladas.

Fronteiras controladas entre 22 de julho e 7 de agosto

A visita do Papa a Portugal, no âmbito da JMJ, vão fazer com que as fronteiras voltem a ser controladas. De acordo com as informações, tal irá acontecer entre 22 de julho e 7 de agosto segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira em Diário da República.

Segundo o comunicado, considerando a dimensão, as características, a complexidade do evento, a sua visibilidade mediática, o enorme afluxo de pessoas esperado e o contexto atual de ameaça, é manifesta a necessidade de garantir a segurança interna, através de medidas adequadas, entre as quais a prevenção da entrada em território nacional de cidadãos ou grupos cujos comportamentos possam ser suscetíveis de comprometer a segurança.

De referir que a livre circulação de pessoas e bens no espaço Schengen prevê que o controlo de fronteiras internas possa "ser reintroduzido, a título excecional e por um período limitado de tempo" caso esse estado considere que possa existir uma ameaça à ordem pública ou à segurança interna do País.