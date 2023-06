Companhia aérea vai pesar passageiros antes do embarque

As regras de peso das companhias aéreas variam, mas não são novidade. Para não levantar voo com informações desatualizadas, uma companhia aérea da Nova Zelândia pretende que os passageiros se pesem antes do embarque.

Para que um avião levante voo de forma segura, é preciso que o peso de tudo o que segue dentro dele seja contabilizado.

Pesamos tudo o que entra no avião - desde a carga às refeições a bordo, passando pela bagagem no porão. Para os clientes, a tripulação e as malas de cabine, utilizamos pesos médios, que obtemos através deste inquérito.

Explicou Alastair James, especialista em melhoria do controlo de carga da Air New Zealand, num comunicado.

Durante um mês, até ao dia 2 de julho, a companhia aérea da Nova Zelândia vai pedir a 10.000 passageiros que subam à balança antes do embarque em voos internacionais. Isto, para que os pilotos possam conhecer o peso médio e estimar melhor o equilíbrio dos aviões, antes de os colocarem no ar.

As regras da autoridade ditam que as companhias aéreas têm várias opções para estimar o peso dos passageiros. Uma delas passa por realizar inquéritos periódicos, de modo a estabelecer um peso médio. Outra é aceitar e guiar-se pelo peso padrão estabelecido pela própria autoridade. A Air New Zealand optou pelo primeiro método.

Por ser um tema delicado e por poder representar desconforto para alguns passageiros, a companhia aérea assegurou que os números da balança não serão visíveis e garantiu que os dados das pesagens permanecerão anónimos, inclusivamente para os funcionários da companhia aérea.

É simples, é voluntário e, ao pesarem-se, estarão a ajudar-nos a voar de forma segura e eficiente, sempre.

Tranquilizou James.

De acordo com a Associated Press, as estatísticas de saúde mostram que os neozelandeses estão a ficar mais pesados. Aliás, o último inquérito nacional de saúde indica que a taxa de obesidade dos adultos é de 34%, em comparação com os 31% do ano anterior. Também a taxa de obesidade infantil aumentou, para 13%, em comparação com os 10% anteriores.