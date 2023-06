Já viu o novo Diário da República? São muitas as novidades…

Com o objetivo de facilitar o acesso à legislação nacional a todos os cidadãos, o Diário da República anunciou um conjunto de novidades. As mudanças incluem uma nova aplicação móvel mais acessível, nova imagem, a reformulação da matriz de conteúdos nas redes sociais e o início do redesenho do portal.

Quase cinco décadas após o seu surgimento com esta designação, o Diário da República oferece agora um conjunto de novas soluções digitais, com lançamento faseado ao longo deste ano, com o objetivo de melhorar a experiência dos utilizadores e contribuir para a literacia jurídica dos cidadãos.

Novidades do novo Diário da República

Nova aplicação móvel

É lançada a segunda geração da aplicação Diário da República, apresentando uma nova imagem, novos conteúdos e áreas temáticas de legislação consolidada. Traz ainda melhorias significativas na navegação e usabilidade. Esta app foi desenvolvida para proporcionar uma experiência personalizada a cada utilizador, incorporando funcionalidades até aqui inexistentes, designadamente a pesquisa melhorada, com o intuito de facilitar a procura por qualquer ato publicado.

Lançamento do novo logótipo

Com um design moderno e distintivo, o novo logótipo representa a evolução e o compromisso contínuo do Diário da República com todos os cidadãos. “A entrada na segunda fase da vida do Diário da República impunha a apresentação de uma imagem modernizada e à qual se associe de imediato o jornal oficial. O logótipo agora revelado ao público em geral resulta de uma iniciativa recente, que muito nos orgulha, o prémio Diário da República.

Na primeira edição, foi lançado o desafio, junto das faculdades e dos jovens licenciados, de renovar o símbolo que representa o jornal oficial”, revela Bruno Pereira, Diretor da Unidade de Publicações Oficiais.

Novo domínio diariodarepublica.pt

Ao mesmo tempo, o Diário da República passa a ser acessível a partir do endereço diariodarepublica.pt, abandonando-se a expressão Diário da República Eletrónico. "Foi a evolução natural tendo em conta a prestação de um serviço exclusivamente digital há vários anos”, concretiza Bruno Pereira.

Novos conteúdos nas redes sociais

Reconhecendo a importância das redes sociais na comunicação atual, o Diário da República expande a sua presença no Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter. São publicados nestas plataformas conteúdos que aproximam a letra da lei do dia-a-dia das pessoas, facilitando a compreensão das normas jurídicas. O Diário da República está comprometido em atender continuamente às necessidades e expectativas dos cidadãos, tornando a informação mais próxima e acessível.

Redesenho funcional do portal

Está em curso o redesenho funcional do portal diariodarepublica.pt, com o objetivo de proporcionar uma experiência de utilização otimizada. A transição do jornal oficial, existente desde abril de 1976, para o domínio exclusivamente digital, exige alterações no modo de navegação online, “O compromisso é tornar a plataforma do Diário da República mais intuitiva e amigável”, esclarece Bruno Pereira.

As novidades agora desvendadas reforçam o compromisso contínuo da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, entidade emissora do Diário da República, em assegurar, com elevada qualidade, a missão de serviço público inerente ao jornal oficial, contribuindo para uma legislação mais acessível e compreensível por todos os cidadãos. O Diário da República assume um papel essencial na promoção da literacia jurídica da sociedade.