Como instalar a beta 1 do iOS 17 mais logo

A Apple irá apresentar, daqui a pouco na WWDC 2023, o iOS 17 e, como de costume disponibilizará a primeira versão beta. Veja já como a pode instalar.

O primeiro iOS 17 beta da Apple estará disponível após a keynote WWDC 2023 desta segunda-feira. Ao contrário dos outros anos, não será possível instalar o iOS 17 beta com o instalar de um perfil beta de programador.

Como a Apple tinha avisado, agora a empresa exigirá um ID de programador certificado com uma palavra-passe senha que deve ser verificada.

Desta forma, a empresa impede que os utilizadores regulares instalem a primeira iOS 17 beta. Embora a primeira versão beta das atualizações de software anteriores tenha sido estável o suficiente, a empresa recebe sempre reclamações de utilizadores que instalam a beta nos dispositivos principais, trazendo vários problemas e até perda de informação

Com isto em mente, descarregar a primeira versão iOS 17 beta agora está mais fácil do que nunca, mas tem de ser um programador registado.

Se for esse o caso, faça o seguinte:

No seu iPhone, abra a aplicação Definições;

Toque em Geral e Atualização de Software;

Toque em Atualizações Beta e ative o iOS 17 Developer Beta assim que estiver disponível.

Certifique-se de que o seu Apple ID adicionado está registado como programador. A partir daí, assim que o primeiro iOS 17 beta estiver disponível, ele será disponibilizado no ecrã do seu dispositivo.

O mesmo vale para o Mac, iPad, Apple TV e Apple Watch. Observe que usar um Apple ID diferente para a atualização beta não afetará as suas configurações do iCloud.

A Apple explica:

O utilizador pode entrar com um Apple ID diferente que esteja inscrito no Apple Beta Software Program ou no Apple Developer Program.

Esta alteração na forma de se inscrever na beta de programador foi introduzida há alguns meses, mas como não mudou a forma como as pessoas descarregam as atualizações beta do iOS 16, a maioria dos utilizadores não percebeu o novo futuro. Agora que um novo ciclo beta do iOS está prestes a começar, deve garantir que tem uma conta de programador registada.

Como instalar a versão beta pública do iOS 17

A versão beta pública do iOS 17 estará disponível no final do próximo mês. O utilizador precisará inscrever os seus dispositivos no Programa de Software Beta da Apple. Depois de descarregar o perfil beta público, o utilizador começará a receber atualizações assim que elas estiverem disponíveis.

Dito isso, não se esqueça de que a inscrição em programas beta pode afetar as aplicações, o desempenho do seu iPhone e a bateria e fazer com que perca dados se fizer o downgrade para uma versão antiga do iOS.