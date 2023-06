WWDC 2023: Apple pode apresentar o novo Mac Studio com M2 Max e M2 Ultra

Estamos a poucas horas do início de mais um evento Apple, o WWDC23, que trará o novo iOS e uma mão cheia de outras novidades. Segundo alguns rumores, além do software, a empresa de Cupertino apresentará também o novo Mac Studio com M2 Max e M2 Ultra.

J375 é a pista para o novo Mac Studio com M2 Max e M2 Ultra

Não é uma estreia, a Apple, neste evento dedicado ao software, também dá palco a apresentações de hardware. Como tal, segundo o analista Mark Gurman, da Bloomberg, a empresa de Tim Cook poderá estar a preparar a apresentação da segunda geração do Mac Studio.

A pouco mais de um ano de o ter lançado, os modelos Mac 14,13 e Mac 14,14 poderão ser atualizados com processadores M2 Max e M2 Ultra.

Segundo refere Gurman "a Apple está próxima de apresentar um novo Mac com nome de código J475" e questiona provocativamente: "qual será o nome de código do atual Mac Studio? J375."

Outro sinal que há efetivamente mexidas neste produto são os atrasos nos envios, todas as configurações do Mac Studio, com exceção do modelo base que existe em stock, estão a demorar de 3 a 4 semanas para serem entregues aos clientes nos Estados Unidos.

O mesmo acontece em Portugal, o que reforça as expectativas da estreia de novos modelos durante a WWDC 2023.

Mac Pro terá espaço para continuar?

O analista que segue o mercado Apple também refere que "não existem atrasos notáveis em modelos de MacBook Air de 13 polegadas, MacBook Pro de 13 polegadas ou iMac". Estes indícios poderão corroborar as informações obtidas por Gurman de que tais produtos serão atualizados apenas com a chegada do chip Apple M3, previsto para o fim deste ano.

Na mesma situação estará o atual Mac Studio com M1 Max e M1 Ultra, a próxima geração deve adotar o existente M2 Max (que já equipa o MacBook Pro) e apresentar o novo M2 Ultra que dobrará os números do M2 Max, com 24 núcleos de CPU, 60 núcleos de GPU e até 192 GB de memória RAM. Uma segunda versão do M2 Ultra é esperada com 76 núcleos de GPU.

No limbo ficará o Mac Pro com M2 Ultra. Este poderá desaparecer e dar lugar a uma máquina mais poderosa.

A manter esta máquina, o Mac Pro deve seguir com o design da atual geração equipada com processadores Intel, oferecendo como diferencial uma característica inexistente em qualquer Mac lançado desde 2020: a possibilidade de personalizar o armazenamento e placas de rede e/ou hardware multimédia.

Conforme é sabido, os atuais processadores da linha Apple M não suportam GPUs externas. Desta forma, a menos que a Apple esteja a preparar para lançar esta característica para o chipset presente no Mac Pro, não é de contar com tal característica como diferencial do produto.

Estas e outras novidades estarão seguramente na linha de interesse do próximo WWDC 2023 que o Pplware irá cobrir, em direto, já no dia 5 de junho, pelas 18 horas (hora de Portugal continental).