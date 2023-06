A Microsoft matou a Cortana para dar o lugar ao ChatGPT

O mundo está a mudar muito rapidamente depois do aparecimento da inteligência artificial. Como reflexo dessa mudança a Microsoft vai acabar com a Cortana no Windows e abrir portas a um novo projeto IA.

Cortana vai desaparecer do Windows

A Microsoft disse adeus à Cortana. A gigante de Redmond confirmou que deixará de oferecer suporte às versões do Windows 10 e Windows 11 no final deste ano. Este será o último prego no caixão do assistente inteligente, que há alguns anos desapareceu dos dispositivos móveis e da interface das consolas Xbox One.

As informações estão na documentação de suporte, onde se prevê que a Cortana deixará de ter suporte no Windows como uma aplicação autónoma até o final de 2023.

A alteração afeta apenas a versão do sistema operativo, já que o assistente continuará a trabalhar nas salas do Microsoft Teams e na reprodução de mensagens de voz no Outlook para dispositivos móveis.

O fim de uma era e início do controlo ChatGPT

Embora a Cortana não desapareça completamente, a sua morte é inevitável. O investimento multimilionário da Microsoft na OpenAI já valeu a pena. A inteligência artificial do ChatGPT no Bing está a mudar a forma como pesquisamos na Internet, enquanto a integração do GPT-4 no Word, Excel, PowerPoint e Outlook ajudará a automatizar muitos processos.

Como se isso não bastasse, a Microsoft anunciou que o Windows 11 receberá um novo assistente virtual com inteligência artificial. Conhecido como Windows Copilot, esse recurso estará disponível para todos as aplicações do sistema operativo. Nele, os utilizadores poderão fazer consultas, gerar conteúdo e realizar tarefas que normalmente procuram numa aplicação.

O Windows Copilot tornar-se-á o que a Cortana poderia ser. O sucessor é alimentado pela tecnologia OpenAI, embora não tenha uma das melhores características do assistente original: a voz de Jen Taylor.