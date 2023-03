ChatGPT rejuvenesceu o Bing e deu-lhe 100 milhões de utilizadores ativos diários

Apesar da opinião que se possa ter relativamente ao ChatGPT, à Inteligência Artificial (IA) e a outras tecnologias semelhantes, a verdade é que, aparentemente, o chatbot da OpenAI rejuvenesceu o Bing da Microsoft. O motor de pesquisa ultrapassou a marca dos 100 milhões de utilizadores ativos diários.

A notícia foi avançada pela Microsoft, através de um comunicado oficial assinado pelo consumer chief marketing officer da Microsoft, Yusuf Mehdi, no qual admitiu que é "difícil de acreditar que já passou pouco mais de um mês desde que lançámos os novos Bing e Edge alimentados por IA como o vosso copiloto para a web".

A empresa revelou que, "após vários anos de progresso constante" e de um "pequeno boost", atravessou a marca de 100 milhões de utilizadores ativos diários no Bing.

Este é um número surpreendentemente notável e, no entanto, estamos plenamente conscientes de que ainda somos uma pequena empresa, com uma quota de mercado inferior a 10%. Dito isto, sabe bem estar "no baile".

Os utilizadores têm recebido o ChatGPT de braços abertos. No entanto, não só aqueles que já utilizavam o Bing têm recebido a novidade de forma calorosa. Afinal, conforme revelado pela Microsoft, um terço desses 100 milhões de utilizadores ativos diários nunca o tinham utilizado antes.

O mesmo comunicado explicou que a chegada do Bing com o ChatGPT ao Android e iOS tem sido um fator decisivo para o sucesso e crescimento do motor de pesquisa nos smartphones. De acordo com dados internos, isso "levou a um aumento de 6x nos utilizadores ativos diários, em relação aos níveis de pré-lançamento".

Foram uns incríveis 30 dias e a equipa está energizada para continuar a iterar e melhorar o Bing e o Edge para entregar a próxima geração de pesquisa e o que esperamos que se torne o vosso copiloto de confiança para a web.

Terminou Yusuf Mehdi, em nome da Microsoft.

