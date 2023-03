Redes móveis 5G: Que velocidades é que se conseguem em Portugal?

Cerca de 28% dos testes realizados na app NET.mede entre janeiro e dezembro de 2022 foram efetuados com rede móvel 5G. Saiba que resultados foram alcançados em diferentes regiões do país.

5G: velocidades mais elevadas de download e upload registada em Estarreja

Entre janeiro e dezembro de 2022 foram realizados 2735 testes com a App NET.mede. Os resultados medianos dos testes em rede móvel 5G (185 Mbps de velocidade download, 34 Mbps de velocidade upload e 25 ms de latência) foram melhores que os registados na rede 4G, tendo ficado 144 Mbps acima do registado no 4G no caso da velocidade de download, 20 Mbps acima na velocidade de upload, e a latência regista menos 9 milissegundos do que no 4G.

Também face aos resultados dos testes em acessos fixos, verifica-se que o desempenho das redes 5G é melhor no caso da velocidade de download, registando mais 65 Mbps.

A análise geográfica dos testes realizados na rede móvel 5G, de janeiro a setembro de 2022, evidencia que:

182 concelhos (de um total de 308) registaram testes na rede móvel 5G (59% dos concelhos)

Os cinco concelhos com melhores resultados na rede móvel 5G, em termos de velocidade de download mediana, registaram valores acima dos 675 Mbps: Estarreja (850 Mbps), Vila Real (751 Mbps), Pombal (705 Mbps), Póvoa do varzim (684 Mbps) e Vizela (678 Mbps).

Em termos de velocidade de upload, os cinco concelhos com melhores resultados na rede móvel 5G verificaram valores próximos de 100 Mbps ou superiores: Estarreja (125 Mbps), Portimão (116 Mbps), Chamusca (112 Mbps), Caminha (105 Mbps) e Albufeira (98 Mbps).

A latência mediana dos testes realizados na rede móvel 5G foi de 13,5 ms em Almeirim e em torno dos 15 ms em 8 concelhos.

Releva-se que estes são resultados verificados nos testes realizados na App NET.mede (Android ou iOS), não sendo representativos da generalidade dos utilizadores de cada região.