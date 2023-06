Portugal: Apoio às rendas é pago hoje a mais 150 mil famílias

O subsídio mensal de apoio à renda será hoje pago a mais cerca de 150 mil famílias. A medida, que faz parte do pacote Mais Habitação, entrou em vigor no mês de maio, quando foram feitos os primeiros pagamentos aos beneficiários da Segurança Social. Veja se tem o IBAN atualizado.

O apoio pode ir até 200 euros mensais e é pago com retroativos a janeiro. No total, abrange mais de 185 mil famílias. A maioria dos beneficiários recebe hoje pela primeira vez este pagamento que está a ser promovido pelo IRHU, e o valor médio do apoio ronda os 100 euros mensais. De recordar que os apoios com valor mensal abaixo de 20 euros serão pagos apenas semestralmente, segundo é revelado aqui.

Este apoio produz efeitos a partir de 1 de janeiro 2023, pelo que as famílias que recebam este mês pela primeira vez terão direito ao valor retroativo em falta. O Governo volta a alertar para a necessidade de os beneficiários terem o IBAN atualizado, quer na Autoridade Tributária, quer na Segurança Social Direta, uma vez que esta verba é paga em exclusivo por transferência bancária.

Renda: Como alterar o IBAN no portal da Segurança Social?

#1 - Aceder ao site da Segurança Social Direta

#2 - Iniciar sessão com o número da segurança social e a respetiva palavra-passe

#3 - Aceder ao menu " Perfil " e depois carregar em Dados Pessoais

" e depois carregar em #4 - Selecionar "Atualizar Contactos" e atualizar o e-mail

#5 - Para o IBAN deve ir a Conta-Corrente e depois Conta bancária (Ou então no menu Perfil)

Para serem elegíveis, os inquilinos deverão ter uma taxa de esforço (rendimento mensal afeto ao pagamento da prestação) igual ou superior a 35% e rendimentos coletáveis anuais até 38.632 euros (6.º escalão do IRS) e com contratos de arrendamento ou subarrendamento para habitação permanente celebrados até 15.03.2023. A medida faz parte do pacote Mais Habitação e terá um custo anual de 240 milhões de euros.

Segundo informações recentes, cerca de 20 mil pessoas elegíveis para o apoio à renda não receberam esta segunda-feira o valor a que teriam direito por não terem o IBAN atualizado, segundo precisou o Ministério da Habitação.