WhatsApp: Saiba como pode pesquisar mensagens por data

O WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação mais usadas em todo o mundo. As funcionalidades são vastas, muitas delas inspiradas em outras ferramentas do segmento como é o caso do Telegram. Sabia que é possível pesquisar mensagens na aplicação com base na data? Ora veja!

Nos últimos anos as ferramentas digitais mais populares evoluíram significativamente. Na área da comunicação destaque para o Facebook Messenger, o WhatsApp, Signal, Telegram, entre outros. O WhatsApp é sem dúvida uma das ferramentas mais usadas e tem funcionalidades muito interessantes. Hoje vamos mostrar como se pode pesquisar por data.

No meio de tanta mensagem, às vezes é difícil descobrir o que pretendemos. No entanto, com um bom filtro, é possível encontrarmos mais facilmente aquela informação que tanto procuramos.

WhatsApp - É fácil pesquisar mensagens por data

A funcionalidade existe, apesar de não estar muito acessível. Para procurar por data, basta que clique em cima do grupo e depois no ícone que aparece no canto inferior direito. Em seguida basta que escolha a data que pretenda para pesquisar.

Como viram pesquisar por data é relativamente simples. A funcionalidade de pesquisa "normal" do WhatsApp permite-lhe encontrar mensagens, fotos, vídeos, ligações, GIF, ficheiros de áudio e documentos nas suas conversas. Para fazer pesquisas nas conversas use uma palavra-chave.

Também pode aplicar filtros à funcionalidade de pesquisa para encontrar facilmente ficheiros de multimédia, como fotos, vídeos, ligações, GIF, áudio e documentos nas suas conversas.