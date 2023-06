ByteDance perdeu a cabeça pela IA e gastou mil milhões de dólares em GPUs da NVIDIA

Apesar de o TikTok ser o filho mais conhecido, não é o único a quem a ByteDance se dedica. Aliás, a Inteligência Artificial (IA) também parece ter o seu quê de relevância, uma vez que a empresa gastou mil milhões de dólares em GPUs da Nvidia para ela.

O TikTok é, provavelmente, a rede social ou plataforma de entretenimento desta geração, contando com milhões e milhões de utilizadores. Contudo, um sucesso não se quer só e, por isso, a ByteDance também quer investir (para já) mil milhões de dólares em hardware para a tecnologia do momento: a IA.

Aliás, por serem imprescindíveis para o treino de modelos de IA, a empresa chinesa decidiu comprar um monte de GPUs. Segundo o Tom's Hardware Guide, a ByteDance encomendou cerca de 100.000 GPUs da Nvidia, entre as A100 e as H800.

Compra da ByteDance à Nvidia envolveu as GPUs que podem sair dos EUA para a China

Há alguns meses, resultado de uma guerra comercial acesa entre os dois países, os Estados Unidos da América (EUA) proibiram a Nvidia de vender as suas A100 à China. Estas são as suas GPUs mais potentes, no domínio da IA.

O objetivo passava por evitar que a China se aproveitasse e ultrapassasse os americanos na corrida tecnológica, através da utilização de componentes muito potentes, tanto da Nvidia como da AMD.

Perante essa proibição, a Nvidia criou versões "limitadas" da A800 e da H800 que, para já, ainda podem ser exportadas. Afinal, conforme havia protestado, na altura, a decisão dos EUA resultaria numa perda de 400 milhões de dólares, além de que impediria o desenvolvimento da sua H100.

A China não quer ficar para trás e, por isso, já existem alguns chatbots alimentados por modelos de IA: Ernie (Baidu), Tongyi Qianwen (Alibaba) e SenseNova (SenseTime). A estes, justar-se-á aquele que está a ser desenvolvido pela ByteDance, de nome Grace.