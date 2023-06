Há muitos que os consumidores lutavam para que o direito à reparação dos seus equipamentos avançasse. As marcas atrasavam este passo e limitavam aos seus representantes esta tarefa, algo que agora mudou do lado da Samsung e está também na Europa. Portugal parece ter ficado por agora fora deste movimento.

Apesar de ter iniciado este movimento nos EUA, as marcas parecem apostar em abrir a todos os países a possibilidade de os utilizadores repararem os seus próprios equipamentos. Esta deverá ser feita por intervenientes qualificados, mas as marcas garantem o acesso aos materiais necessários.

A Samsung deu agora esse passo e traz o seu programa de reparação para a Europa, ainda que para uma lista limitada de países. Assim, e por agora, este programa avança na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, Espanha, Suécia e Reino Unido.

Do que a marca revelou, a lista de equipamentos é ainda limitada e contempla os smartphones das linhas Galaxy S20, S21 e S22. A Samsung ainda adicionou a esta lista alguns dos seus portáteis, como o Galaxy Book Pro e o Galaxy Book Pro 360. Certamente no futuro esta capacidade será alargada a outros modelos.

Os clientes dos smartphones Galaxy da Samsung que desejam fazer reparos em seus próprios dispositivos podem aceder as ferramentas de que precisam. Aqui estão incluídas peças e kits de reparação genuínos da Samsung, que podem ajudar a prolongar a vida útil dos dispositivos, desde que sejam reparados corretamente.

Para a reparação, vão poder substituir o ecrã do smartphone, bem como o vidro traseiro e as portas de carregamento. No caso dos portáteis terão acesso a sete peças originais da Samsung para fazer a reparação. Isso inclui a frente e a traseira da caixa, o ecrã, a bateria, o touchpad, a tecla ligar/desligar com leitor de impressão digital e os pés de borracha.

Na Europa as peças vão ser vendidas pela 2Service, um fornecedor dos Paises Baixos de peças eletrónicas e revendedor autorizado da Samsung. Este programa segue-se ao que a marca já implementou recentemente nos EUA e na Coreia.