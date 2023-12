China detÃ©m pessoas com 118 processadores e 4.240 microSDs escondidos nos sapatos

Com as graves restrições impostas à China no acesso a determinados equipamentos tecnológicos, volta e meia surgem notícias que mostram as pessoas a tentarem entrar com esses chips no país de outra maneira. Assim, recentemente o país asiático deteve sujeitos que tentavam entrar com 118 processadores e ainda 4.240 cartões microSD escondidos nos seus sapatos.

Já não é a primeira vez, nem será certamente a última, que vemos tentativas de contrabando e de entrada ilegal na China com equipamentos tecnológicos que estão barrados por leis internacionais, pelas elevadas taxas aplicadas ou por outro motivo. Por várias ocasiões temos relatado notícias de situações em que algumas pessoas foram apanhadas e presas devido a tentarem entrar na alfândega chinesa com diversos produtos tecnológicos presos a si das mais variadas formas...

Mais recentemente chegou-nos a notícia de que foram presas pessoas na China por tentarem entrar no país asiático com um total de 118 processadores e mais 4.240 cartões microSD escondidos nos sapatos. Em concreto, a alfândega chinesa detetou dois casos diferentes, onde parece que os ténis são a nova estratégia para fazer contrabando de forma (quase) eficiente.

Portanto, num dos casos, as autoridades detetaram uma pessoa no porto de Futian que ia a caminhar de uma maneira pouco normal e que, por isso mesmo, chamou a atenção. Após uma breve investigação à situação, as autoridades descobriram que o passageiro tinha nada menos do que 4.240 cartões microSD escondidos nos sapatos. Agora tentem imaginar como é que ele estava a conseguir andar com todo aquele aparato junto aos seus pés...

Já noutra situação, foi encontrada mais uma pessoa que tentava entrar despercebida na China com 12 pacotes embrulhados em plástico verde onde se encontrava um total de 118 processadores da Intel. O facto mais curioso é que estes chips contrabandeados também estavam nos ténis do sujeito. As autoridades não revelaram o modelo específico dos processadores, mas estima-se que sejam chips Intel Core i3 ou i5.