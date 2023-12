Tanto o Apple CarPlay como o Android Auto foram criados para ligar os smartphones aos automóveis e para facilitar a vida aos condutores. Diminuem a interação com os smartphones e pensa-se que assim tornam a condução mais segura. A General Motors, uma das maiores construtora dos EUA, veio agora refutar essa ideia e diz que o Apple CarPlay e Android Auto não são seguros.

Apple CarPlay e Android Auto não são seguros!

A General Motors, empresa automóvel dos EUA, oficializou há algum tempo a sua decisão de abandonar o Android Auto e Apple CarPlay nos carros das diversas marcas do seu portfólio. Em vez destas soluções, a empresa passará a usar a sua própria plataforma de info-entretenimento chamada Ultifi.

Agora, e passados ​​vários meses desde este anúncio polémico, um dos principais responsáveis ​​​​da General Motors revelou a suposta razão pela qual decidiu deixar de utilizar o Android Auto e o Apple CarPlay. Apesar de poder ser entendida, a verdade é que, muito provavelmente, não convencerá a todos.

Numa entrevista recente ao site à Motor Trend, o principal responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de info-entretenimento da General Motos revelou tudo. Apontou os motivos desta empresa abandonar as plataformas da Apple e da Google nos seus veículos.

General Motors tem uma solução alternativa

Explicou que "o CarPlay e o Android Auto não são programas perfeitos", pois "têm problemas de estabilidade que se manifestam com ligações mais fracas, bloqueios, má renderização ou respostas muito lentas". Esta é uma realidade vista por todos e que repetidamente é revelada nos bugs que vão sendo encontrados.

Além disso, acrescenta que quando os utilizadores têm problemas com uma destas plataformas, tentam resolvê-los através do smartphone, muitas vezes enquanto conduzem. Por este motivo, a General Motors acredita que as plataformas são inseguras e podem representar um risco que foge ao controlo do fabricante do veículo.

O curioso desta posição é mesmo a existência da plataforma de info-entretenimento Ultifi da General Motors. Além da proposta base, a marca tem disponível um lote de extras que podem ser comprados pelos condutores. Fica assim a dúvida se esta posição da marca não é apenas uma tentativa de elevar a sua oferta tentando ofuscar tudo o que o o Apple CarPlay como o Android Auto oferecem.