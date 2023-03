Rumor: iPhone 15 Pro receberá a melhor tecnologia Sony para o LiDAR

A Apple estará a escolher os fornecedores para "montar" o puzzle tecnológico do seu próximo smartphone. Como tal, os rumores poderão ser um vislumbre do que aí vem. Segundo novas informações, o iPhone 15 Pro virá equipado com uma melhor tecnologia LiDAR do que tem hoje o iPhone 14 Pro. O suspeito para esta mudança é a Sony.

Cada novo modelo de qualquer dispositivo introduzido é suposto ser melhor que o anterior. Caso contrário, qual é o objetivo das atualizações? Novos modelos implicam novas tecnologias, com a Apple já não implica novas características, mas novos elementos. Ou seja, o que veio antes deve ser melhorado. Melhor chip em cada novo modelo de iPhone, melhor câmara e melhores características no resultado final.

Assim, quando se fala do modelo Pro, as qualidades devem ser melhores em todos os aspetos.

O novo rumor indica que a câmara no modelo Pro do iPhone 15, será melhor e isso implica que uma das suas características deve ser melhorada. Neste caso, estamos a falar do scanner LiDAR (Deteção e alcance da Luz), o que significa poder usar a luz para poder fazer medições mais precisas. Mede o tempo necessário para que uma fonte de luz chegue a um objeto e o refletir (e temo-lo desde o iPhone 12).

Este novo "boato" vem de uma fonte bastante fiável: os analistas do Barclays Blayne Curtis e Tom O'Malley disseram que a Sony poderá fornecer a maioria, se não todos, os componentes do scanner LiDAR para os modelos do iPhone 15 Pro a serem lançados no final deste ano.

Como sempre quando surgem rumores, é uma questão de tempo. Quer se tornem finalmente realidade ou permaneçam apenas palavras que são levadas pelo vento. Vamos ficar atentos.