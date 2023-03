A Microsoft foi a primeira grande empresa a aproveitar o ChatGPT e muito mais do que a OpenAI tem para oferecer. Integrou esta proposta no Bing e criou um modo de conversa que irá facilitar a pesquisa. Agora fez o Bing Chat evoluir e trouxe-lhe diferentes personalidades, para oferecer respostas diferentes.

O Bing Chat está ainda em desenvolvimento e com um acesso muito limitado aos utilizadores. A Microsoft criou um programa de testes em que apenas permite que um grupo limitado possa ter acesso a tudo o que se prepara para oferecer num futuro próximo.

Agora, e para alargar ainda mais a sua oferta e os testes que estão a ser preparados, resolveu dar personalidades ao Bing Chat. Estes permitem obter respostas de formas diferentes para qualquer tema, adaptando-o para o tipo de conversa que está a ser tida.

Para ter acesso a cada uma destas personalidades, o utilizador tem agora um seletor na página principal. Aqui pode escolher "mais criativo", "mais equilibrado" e "mais preciso", passando a ser esse o modo em que as respostas vão surgir para os utilizadores.

Para cada modo, o utilizador vai acabar por ver respostas que na primeira são "originais e imaginativas", na segunda "razoáveis ​​e coerentes" e na terceira "factual e concisa". A cor de fundo também muda ligeiramente para cada "personalidade", ajudando o utilizador a reconhecer em que modo está.

Ao usar cada um destes modos o utilizador vai perceber a diferença nas respostas que está a obter. O conteúdo é o mesmo, mas poderá ter mais ou menos detalhe, ser mais preciso ou simplesmente ser mais direto e focado na informação útil.

Esta é uma adaptação que parece funcionar de forma muito correta, adaptando o Bing Chat o seu discurso ao que é pedido pelo utilizador. É uma excelente adição a esta novidade da Microsoft, que assim fica mais completo e com mais capacidades para as respostas que obtém do ChatGPT e da OpenAI.