Ford patenteia sistema de bloqueio do carro para proprietários que não paguem prestações

Nos Estados Unidos, as pessoas que não pagam pelos carros que compram podem vê-los a serem-lhes "retirados", em qualquer lugar, até mesmo quando estacionados dentro da sua propriedade. No entanto, esta prática pode ir mais longe, pois a Ford patenteou um sistema que bloqueia o carro, se as prestações ao banco não forem pagas.

Ford quer bloqueio dos carros a quem não pague as prestações

O sistema que permite às marcas terem acesso remoto às suas viaturas não é novo, até há casos bizarros, como vimos há dias o caso das baterias bloqueadas nos Renault Zoe. Agora, a Ford quer um sistema ainda mais completo.

A nova patente da Ford permite aos bancos confiscar os futuros veículos Ford, se o proprietário saltar repetidamente os pagamentos, graças às novas tecnologias. O fabricante americano de automóveis terá submetido uma patente para "System & Methods to Repossess a Vehicle", conforme informações partilhadas na web.

De acordo com os pedidos de patentes submetidos, o novo sistema pode desativar uma ou mais funções do veículo. Além disso, o sistema poderá ser instalado em qualquer veículo Ford. A patente permite perceber tudo no automóvel, e possibilita que o ar condicionado e o motor sejam desligados.

As informações mostram que, com o novo sistema instalado, os veículos autónomos ou semi-autónomos podem ser transferidos da sua localização inicial para uma localização secundária, facilitando o seu reboque.

Sistema para as agências de crédito ou para as sucatas

Conforme os relatórios, o veículo pode ser ordenado a conduzir até à agência que trata da recuperação ou diretamente até à sucata, dependendo da sustentabilidade financeira do processo.

Embora as especificidades sejam desconhecidas, as fontes indicam que um "computador de reintegração de posse" poderá ser instalado em todos os veículos futuros para permitir que o sistema funcione corretamente. Além disso, especifica que não é necessário hardware adicional para que a nova tecnologia funcione. A patente afirma também que o sistema emitirá vários avisos antes de iniciar uma reintegração de posse.

Após os avisos, o sistema desativará gradualmente as características, primeiro as relativamente menores como os controlos de assento e de velocidade de cruzeiro, depois as mais graves como o sistema de ar condicionado, fecho/desbloqueio da porta, e o sinal da chave remota.

O som continuará a tocar sempre que o proprietário entrar no carro. Se tudo o resto falhar, o sistema tomará a medida drástica de trancar completamente o proprietário fora do carro.

Esta nova patente da Ford pode ser útil para os bancos ou para a própria empresa, mas parece cruel nalguns contextos que afetam as famílias, como as crises financeiras, pandemias, guerras e outros cenários onde as pessoas têm dificuldades em fazer face às despesas.