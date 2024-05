Tesla anuncia fecho da Gigafactory Berlim por 4 dias devido a protestos

A Tesla anunciou que irá fechar a Gigafactory Berlim por quatro dias, devido a protestos que se esperam que aconteçam. Esta situação segue outros momentos que, no último trimestre, levaram a um cenário idêntico e ao reduzir da produção na Gigafactory Berlim por razões graves.

Esta parece ser só mais uma situação igual a várias que aconteceram no trimestre passado. O primeiro foi devido a um incêndio provocado por ambientalistas, e o último foi devido a questões da cadeia de abastecimento relacionadas com o conflito do Mar Vermelho.

Embora a Tesla não pudesse fazer muito para evitar estas situações, houve vozes que sugeriram que isso era conveniente para a empresa. Mesmo sem essas situações, a Tesla estava a reduzir a sua capacidade de produção devido à queda nas vendas.

Agora, a Tesla está a anunciar novamente o fecho temporário da Gigafactory Berlim. A razão é simples e volta a estar associada aos Grupos ambientalistas que têm protestado contra a sua expansão. Estes anunciaram planos para protestos junto à da Gigafactory Berlim da Tesla esta semana.

Devido aos protestos de vários dias anunciados contra a expansão da Tesla em Grünheide, a fabricante de carros elétricos está a enviar todos os funcionários para trabalhar em casa na sexta-feira. A Tesla compartilhou isso com a sua força de trabalho num e-mail na segunda-feira, que foi disponibilizado ao Handelsblatt. Para os funcionários da produção de veículos, sexta-feira é considerado dia de ponte.

Em resposta a esta situação, a Tesla disse aos funcionários para não virem à fábrica após o turno da noite de quarta-feira. A empresa revelou que tem trabalhado com as autoridades locais sobre a situação, mas não está claro se terá de encerrar a fábrica devido a preocupações das autoridades ou se decidiu encerrar a produção por decisão própria.

O e-mail enviado aos funcionários menciona que estes vão trabalhar de casa, mas muitos não podem exercer a sua função na Gigafactory Berlim remotamente, por razões óbvias. A Tesla prevê reiniciar a produção com o turno noturno no domingo.

Neste cenário, e com protestos prestes a chegar, é natural que a produção da Gigafactory Berlim seja colocada em pausa. Em causa pode estar a segurança dos funcionários e até das próprias instalações, sendo assim lógico este passo.

Claro que outras vozes estão a argumentar que este é mais um passo da Tesla para conseguir abrandar a produção. Com as vendas a reduzirem de número, é lógico que pretenda reduzir a produção para ter os seus stocks reduzidos ao mínimo.