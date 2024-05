Os últimos resultados apresentados pela Netflix e outros serviços de streaming mostraram resultados muito animadores. Mais que os valores milionários de lucros, a componente dos novos utilizadores mostra a saúde destes serviços. Esse estado de graça poderá ter terminado e afinal a Netflix e outros serviços de streaming estão a perder utilizadores.

Netflix e outros estão a perder utilizadores

Os serviços de streaming de vídeo podem ter entrado num momento descendente no mês passado, contrariando os dados que vinham a ser mostrados nos últimos trimestres. Segundo uma nota do Bank of America, citando dados da Sensor Tower, houve uma queda agregada de 4% nos downloads e utilizadores ativos mensais (MAU) durante abril.

Falando em números individuais, para a Netflix houve queda de 6% nos downloads e 8% no MAU, respetivamente. O número de downloads do Disney+ caiu 26% e do MAU 10%. Segundo o relatório, alguns analistas atribuem a desaceleração do crescimento a um abrandamento na procura após a explosão e a saturação da era pandémica em vários mercados, especialmente nos EUA.

Além disso, a força competitiva desencadeado pela Netflix motivou mais serviços de streaming a iniciar medidas repressivas de partilha de contas. Estes também passaram a oferecer versões mais baratas suportadas por anúncios. Houve ainda um investimento na expansão internacional, no streaming desportivo e no aumento dos preços os seus serviços, refere o relatório.

Serviços de streaming reagem a problemas

A Netflix, pioneira no bloqueio da partilha de contas, conseguiu adicionar mais de 9 milhões de assinantes no primeiro trimestre de 2024. Isso ocorreu após aumentar os preços de alguns dos seus planos no ano passado.

Este serviço de streaming, o mais usado na Internet ajustou os preços dos seus planos para um valor mais elevado. A empresa defendeu este ajuste e esta mudança referindo que é “extremamente competitivo ao ser comparado com outros serviços” e “muito menor que o preço médio de um único bilhete de cinema”.

A Netflix começou procurar as falhas e a tentar adaptar-se há alguns anos, quando falhou as previsões de crescimento e o seu número de assinantes caiu pela primeira vez numa década. Foi reportado que cerca de um milhão de assinantes abandonaram o serviço entre abril e junho de 2022, embora já estivesse no caminho da recuperação.