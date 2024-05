Let Loose: Recorde tudo o que a Apple apresentou no seu último evento

O evento da Apple que teve lugar ontem estava focado no iPad. O tablet da Apple aguardava por algumas atualizações, que muitos esperavam há já algum tempo. Estes novos equipamentos surgiram e a Apple resolveu trazer mais algumas novidades, que se esperavam e que fazem todo o sentido com estes novos equipamentos.

O iPad Air ficou maior e com mais capacidades

A primeira novidade do evento Let Loose veio refrescar uma das propostas de maior sucesso da Apple no campo dos tablets. Falamos do iPad Air, que agora tem uma nova proposta. Para além do modelo de 11 polegadas, existe agora um novo modelo de 13polegadas.

Esta proposta consegue oferecer mais 30% de espaço de ecrã face ao modelo de menores dimensões. O ecrã é agora uma proposta Liquid Retina, ou seja, um ecrã LCD. A câmara foi mudada e está agora acessível no modo panorâmico.

a Apple equipou os novos Air com o seu SoC M2, o que lhe dá uma capacidade superior e uma melhoria de 50% face ao modelo anterior. Para ajudar, todos os acessórios da Apple são suportados, tendo assim acesso ao teclado e ao Apple Pencil.

Estes 2 modelos vêm equipados com armazenamento base de 128 GB indo até a 1 TB. A Apple revelou que estes 2 novos iPad Air vão chegar em 4 cores.

A Apple também revelou no evento quanto estes modelos vão custar. Assim, temos os seguintes preços: 729 € no caso do modelo de 11 polegadas e 979 € no modelo de 13 polegadas. As encomendas podem ser feitas já e as entregas iniciam-se no dia 15 de maio.

M4: o SoC ainda mais poderoso da Apple

Uma segunda novidade deste evento será o coração de muitos dos seus próximos produtos. Falamos do SoC M4, que vem inaugurar uma nova era na Apple e aumentar ainda mais as prestações dos equipamentos. O M4 está por agora a equipar o novo iPad Pro, mas espera-se que em breve seja alargado.

Do que a Apple revelou, esta nova proposta é o que de mais poderoso a marca tem criado. Vem equipado com um CPU de 10 núcleos e um GPU de 10 núcleos.

É construído usando o processo mais eficiente de 3 nm e a Apple diz que o CPU do chip é 50% mais rápido que o M2, tornando-o “um chip extremamente poderoso para IA”.

O Apple Pencil também teve direto a novidades

Após retirar o Apple Pencil mais barato com USB-C no ano passado, a Apple voltou com outra atualização para este seu gadget, o Apple Pencil Pro.

O novo Apple Pencil Pro agora suporta feedback tátil, ao que se soma um novo gesto de apertar que o possa usar para abrir um menu.

Ele também permite rolar o lápis para alterar as formas do pincel e oferece suporte ao Find My.

O Apple Pencil Pro é compatível com o iPad Pro e custa 149 euros.

iPad Pro: o mais poderoso da Apple foi renovado

Por fim, a Apple revelou a renovação do seu modelo de topo do iPad. O modelo Pro também foi renovado e tem novidades importantes. A maior delas é mesmo a presença do novo SoC M4, que tinha sido revelado antes.

A somar a isso temos agora um equipamento incrivelmente fino. Com apenas 5,3 mm para a versão de 11 polegadas e 5,1 mm para o modelo de 13 polegadas, a diferença é significativa face ao modelo anterior.

Pela primeira vez, o iPad Pro vem com um ecrã OLED mais nítida e vibrante, o que lhe dá uma utilização ainda maior. O ecrã tem 1.000 nits de brilho podendo chegar aos 1.600 nits e o sistema XDR Precision, a que a Apple chamou de Ultra Retina XDR, garante uns pretos mais profundos e melhor detalhe em alguns cenários.

No que diz respeito ao SoC, foi revelado que o M4 é um “chip escandalosamente poderoso para IA”. A empresa destacou a tecnologia de motor neural para software de inteligência artificial.

A Apple tem já o novo iPad Pro à venda no seu site e o preço começa nos 1229 euros. As entregas devem iniciar-se no dia 15 de maio.

Estas são as mais recentes novidades da Apple para a sua lista de produtos. O iPad tem agora novas propostas e oferece ainda mais aos utilizadores, com hardware renovado e com ainda maior capacidade e desempenho.