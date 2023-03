Intel Video Super Resolution vai melhorar a qualidade gráfica no Google Chrome

As fabricantes de componentes gráficos têm-se esforçado para melhorar os seus equipamentos como forma de oferecer ao consumidor soluções cada vez mais poderosas. Neste sentido, a tecnologia de upscaling gráfico Video Super Resolution da Intel vai melhorar a qualidade dos vídeos exibidos no browser Google Chrome.

Se bem se recordam, no início deste ano de 2023, a Nvidia anunciou a sua nova tecnologia RTX Video Super Resolution, uma ferramenta para melhorar a qualidade gráfica dos conteúdos de uma forma inteligente e adaptada aos ambientes e condições em que esses mesmos conteúdos são exibidos.

A Intel não perdeu tempo e, como um dos seus atuais focos é o setor gráfico, também revelou o seu próprio recurso de upscaling gráfico. E parece que esta é uma ferramenta que promete...

Intel Video Super Resolution vai melhorar a qualidade gráfica no Chrome

De acordo com as mais recentes informações, a ferramenta de upscaling da Intel, rival do RTX Video Super Resolution da Nvidia, vai também estrear no popular browser Google Chrome, onde o objetivo é redimensionar qualquer vídeo exibido na plataforma de modo a melhorar a qualidade gráfica e permitir a escalada de conteúdos de baixa resolução para uma resolução máxima de 4K. E os testes recentes mostram vários pontos positivos da solução da Intel.

Para já ainda não existe um anúncio oficial por parte da empresa de Pat Gelsinger, mas as informações constantes no log de atualização do Chromium mostram que o browser Chrome vai usar o recurso Video Super Resolution da Intel. A descoberta foi divulgada pelo utilizador @SquashBionic na sua conta do Twitter.

Os detalhes indicam que "a mais nova geração de processadores gráficos Intel (Gen9+) pode suportar a super resolução baseada em IA, o que pode melhorar significativamente a qualidade do vídeo na educação online, videoconferências e cenários de jogos. Isso será um grande aprimoramento da experiência. A desvantagem é que consome muito mais recursos de GPU e energia. Portanto, é melhor ligá-lo onde houver uma fonte de alimentação externa disponível".

O Video Super Resolution já se encontra integrado nalgumas placas gráficas da Intel, mas ainda não existe um suporte oficial. Contudo, dependendo das GPUs utilizadas, a qualidade gráfica e o desempenho podem variar.