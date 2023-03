O Facebook, e outras redes sociais da Meta, têm estado a adaptar-se ao que a concorrência oferece. Querem replicar os casos de sucesso dentro das suas portas e assim garantir mais utilizadores. Os Reels são um exemplo e agora dentro do Facebook tem novidades.

Com o sucesso do TikTok os utilizadores mostraram o seu apetite pelo vídeo e por esta forma de partilhar conteúdo. Estes têm crescido em duração, para assim trazer mais informação para quem assiste às partilhas que são feitas.

Os Reels são a interpretação da Meta deste fenómeno, que assim oferece uma forma de partilhar vídeos curtos entre os utilizadores. Foi trazido para o Instagram, onde tem usado pela maioria dos utilizadores, mas o Facebook também tem esta oferta acessível.

É precisamente este último que agora tem uma novidade importante para os utilizadores que criam Reels no Facebook. Os vídeos que estavam limitados a 60 segundos foram alargados e passam agora a poder ter uma duração máxima de 90 segundos.

Este valor já estava disponível no Instagram, mas agora foi trazido para o próprio Facebook e para todos os que ainda usam a que é a maior rede social da Internet. É uma mudança para melhor e que acontece de forma completamente transparente.

Para além desta mudança de duração dos vídeos no Reels, há mais mudanças a relatar. Assim, pom agora sincronizar e alinhar automaticamente o movimento dos vídeos com a batida de uma música. Há ainda uma forma fácil de gerar Reels a partir de memórias e também a disponibilização de modelos de tendências.

O Facebook considera que os Reels são já uma aposta vencedora e o formato de crescimento mais rápido. O número de reproduções do Reels mais do que dobrou no ano passado no Facebook e no Instagram, permitindo a Meta que as partilhas sejam feitas nas 2 plataformas em simultâneo.