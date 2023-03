82% cancelaram a conta na Netflix depois das alterações nas contas partilhadas

A Netflix avançou com as alterações à sua plataforma de streaming ao aplicar uma taxa extra paga pelos assinantes que queriam continuar a manter as contas partilhadas no serviço. Depois da implementação desta medida, quisemos saber se os leitores iriam continuar ou optaram por cancelar a sua conta na Netflix. E a esmagadora maioria responderam que cancelaram, ou vão cancelar, o serviço de conteúdos. Mas vamos então conhecer todos os resultados.

Vai continuar com a sua conta Netflix depois do fim das contas partilhadas?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.400 respostas obtidas.

Os resultados mostram que a esmagadora maioria dos participantes, com 82% dos votos, responderam que já cancelaram ou que vão cancelar conta que têm no serviço (1.963 votos). Já os restantes 18% dos leitores confirmaram que vão manter a sua conta na plataforma de streaming ativa mesmo com as recentes alterações às contas partilhadas (437 votos).

Estes dados vão ao encontro da questão anterior onde 90% dos leitores disseram que iriam cancelar a sua conta no serviço caso pagassem pelas contas partilhadas.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários ao artigo da questão as opiniões vão ao encontro dos resultados, uma vez que a maioria dos leitores expressa a sua decisão de ter apagado a conta ou que o irá fazer em breve. Muitos indicam até que aguardam apenas terminar alguma série que se encontram a ver para encerarrem a sua subscrição no serviço.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se já eliminou ou vai eliminar a sua conta na Netflix ou, pelo contrário, vai manter a sua subscrição no popular serviço de streaming.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Trocou a Netflix por qual outra plataforma de streaming? Disney+

Amazon Prime Video

HBO

Hulu

AppleTV+

Outra

Nenhuma Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.