Vai continuar com a sua conta na Netflix depois do fim das contas partilhadas?

A Netflix ainda é a plataforma de streaming de conteúdos mais popular entre as outras existentes. Mas tem vindo a perder popularidade e adesão por parte dos utilizadores devido às recentes mudanças que acabam com as contas partilhadas no serviço. Assim, uma vez que as alterações já estão implementadas, queremos saber se menteve ou não a sua conta na Netflix.

Vai continuar com a sua conta Netflix depois do fim das contas partilhadas?

A Netflix é usada por quase 250 milhões de assinantes em todo o mundo e, por isso, é considerada como a mais popular plataforma de streaming de conteúdos, onde os utilizadores têm acesso a vários filmes, séries e documentários e dezenas de estreias todos os meses.

Mas, recentemente, o serviço da empresa norte-americana decidiu acabar com as contas partilhadas a não ser que os assinantes paguem um custo extra de 3,99 euros por essa funcionalidade a partir do dia 21 de fevereiro de 2023. Como sabemos, muitos utilizadores partilhavam a conta com familiares, amigos e colegas e, como tal, estas mudanças estão a fazer as pessoas pensar se querem ou não manter a sua assinatura.

Antes da implementação destas alterações, questionámos os leitores sobre se iriam deixar a Netflix caso começassem a pagar pelas contas partilhadas na plataforma. E a esmagadora maioria, com 90% dos votos, respondeu que sim.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se vai manter ou cancelar a sua conta na Netflix uma vez que as mudanças já se encontram ativas. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Com o fim das contas partilhadas na Netflix... Vou continuar com conta na Netflix ativa.

Já cancelei ou vou cancelar a minha conta. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

