Quando a Apple revelou a Dynamic Island, muitos vieram logo a público vaticinar que não iria demorar muito até que os fabricantes Android adotassem tal funcionalidade. Era interessante demais para ser esquecida e a realme já apresentou a sua proposta.

Com o iPhone 14 Pro e Pro Max, a Apple resolveu criar uma área no topo do ecrã para esconder a sua câmara frontal (e muitos mais elementos). Desenvolveu uma área que aproveita para mostrar notificações e outra informação útil para os utilizadores.

Claro que no universo Android a Dynamic Island não iria ser deixada passar e era esperado que surgissem equipamentos com a sua interpretação desta novidade. Se inicialmente tudo se passou ao nível de das aplicações, há finalmente uma primeira implementação a chegar, que deverá surgir pelas mãos da realme.

O que agora surgiu foi uma primeira amostragem do que será o "Mini Capsule", a interpretação da realme para esta área. É ainda um conceito que um responsável da marca mostrou inadvertidamente, mas que rapidamente surgiu de outras fontes e até com muito maior detalhe.

Por agora podemos ver a "Mini Capsule" a apresentar informações sobre o carregamento do smartphone da realme. Claro que será uma área que vai ser explorada e deverá mostrar muito mais informações, sobre apps e serviço, tal como acontece com a Dynamic Island da Apple.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future...



So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme's #MiniCapsule in action...



Again, on behalf of @Smartprix https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe