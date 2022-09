O iPhone 14 e o iOS 16 têm na Dynamic Island uma das maiores novidades. Foi desta forma simples, mas engenhosa, que a Apple conseguiu esconder e tornar útil o espaço reservado para o notch, que este ano se tornou ainda maior.

Sendo uma inovação que agrada a muitos utilizadores, é natural que outras marcas queiram aproveitar e criar as suas propostas similares. Este processo já terá começado, com várias marcas, como a Xiaomi e a Realme, a questionarem os seus utilizadores se vale a pena ou não ter a Dynamic Island presente.

A presença da Dynamic Island vem permitir elevar mais a área de notificações do iPhone. Esta não é já apenas um pequeno espaço e tem agora muito mais informação útil e permite aos utilizadores controlarem o software presente.

É aqui que outras marcas, dedicadas ao Android, querem aproveitar também este espaço. Se é uma novidade útil, querem colocar ao serviço de todos a sua adaptação e assim dar aos seus smartphones acesso a uma novidade.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint pic.twitter.com/ImHmbkRZnb