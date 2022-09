ASUS apresenta as suas gráficas Nvidia GeForce RTX 40 das linhas ROG Strix e TUF

Nesta terça-feira aconteceu finalmente o anúncio que todos os fãs de hardware esperavam: a Nvidia apresentou oficialmente a sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40, baseadas na arquitetura Ada Lovelace. No anúncio foram revelados os modelos mais potentes, nomeadamente a topo de gama GeForce RTX 4090 e a GeForce RTX 4080.

Tal como se esperava, agora as marcas começam também a anunciar os seus modelos personalizados. E a ASUS não fez os consumidores esperar e já apresentou as suas GPUs da nova geração da Nvidia, das suas linhas ROG Strix e TUF.

Gráficas ASUS GeForce RTX 40

Depois da Nvidia revelar a linha GeForce RTX 40, a ASUS não perdeu tempo e já anunciou oficialmente as suas novas GPUs personalizadas desta nova geração que vão fazer parte das suas gamas ROG e TUF. Os novos modelos também chegarão ao mercado a partir do mês de outubro e a gigante taiwanesa adianta que os consumidores vão poder escolher entre dois modelos diferentes da GeForce RTX 4090 e outros dois da RTX 4080.

ROG Strix GeForce RTX 4090

O modelo topo de gama será então a ROG Strix GeForce RTX 4090 que traz a promessa de ser "a melhor placa que o dinheiro pode comprar". Este chip conta com um design de 3,5 slots e tem maior atenção ao arrefecimento através de uma estrutura extremamente rígida e um sistema de circulação de ar ao longo dos 357 milímetros do seu tamanho.

Traz também uma área 30% maior destinada à dissipação de calor, em relação à ROG Strix GeForce RTX 3090 da marca. Conta com três ventoinhas, cada uma com 7 hélices capazes de oferecer um fluxo de ar 23,8% superior e 19.7% a mais de pressão.

Este modelo conta com suporte para a tecnologia de iluminação AuraSync e dois conectores de ventiladores que podem ser ajustados através do software GPU Tweark III. Traz também um sistema Dual BIOS e tecnologia odB para tornar a gráfica o mais silenciosa possível mesmo com altas cargas de trabalho.

TUF Gaming GeForce RTX 4090

Este modelo é um pouco mais espesso, com um design de 3,65 slots e 348 milímetros. Também esta gráfica está preparada para garantir até mais 20% ao nível do fluxo do ar comparativamente ao modelo TUF RTX 3090 Ti da ASUS.

Conta com conector PCIe de 16 pinos, traz um sistema de Dual BIOS e foi fabricada através do processo Auto-Extreme para garantir uma alta resistência durante vários anos de uso intensivo.

ROG Strix GeForce RTX 4080 e TUF Gaming RTX 4080

A ASUS apresentou o modelo ROG Strix GeForce RTX 4080 de 16 GB com design de 3,5 slots e 357 milímetros. Conta com o mesmo sistema de arrefecimento do modelo topo de gama e também com a iluminação ARGB e compatibilidade com a tecnologia AuraSync. Conta também com o sistema Dual BIOS.

Já a gráfica TUF Gaming RTX 4080 de 16 GB também tem várias das características da TUF RTX 4090, embora com algumas especificações menos poderosas, como seria de esperar.

Estas duas versões da RTX 4080 também vão ter variantes de 12 GB de memória VRAM. As GPUs personalizadas da ASUS vão chegar ao mercado nos quatro cantos do mundo a partir do dia 12 de outubro. Quanto aos preços, estes ainda não foram revelados, mas a empresa deverá fazê-lo numa data próxima.