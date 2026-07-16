Baterias amovíveis: estes dispositivos ficam fora da nova regra da UE

A partir de 18 de fevereiro de 2027, a UE tornará obrigatória a utilização de baterias amovíveis na maioria dos smartphones e tablets. Os dispositivos wearable conectados, como smartwatches e rastreadores de atividade, estarão isentos desta regra. A União Europeia refere três razões para justificar esta decisão.

Dispositivos fora da nova regra

A partir de 18 de fevereiro de 2027, a UE tornará obrigatória a utilização de baterias amovíveis em smartphones e tablets para promover a reparabilidade e reduzir o desperdício, especialmente combatendo a obsolescência programada. Os utilizadores poderão então substituir as baterias dos seus smartphones por conta própria, utilizando as ferramentas fornecidas na caixa ou facilmente encontradas nas lojas.

No entanto, foi aberta uma exceção para os dispositivos com certificação IP67 ou superior, o que significa que são resistentes à água e ao pó, e para aqueles que retêm 80% da sua capacidade inicial após 1000 ciclos de carga completos. Hoje, ficamos a saber que a UE adotou novas exceções , desta vez relativas aos dispositivos wearable conectados.

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As razões para a decisão da UE

Ao contrário dos smartphones e tablets, os dispositivos wearable já não necessitarão de baterias amovíveis a partir de 2027. Isto refere-se a smartwatches, rastreadores de atividades, óculos inteligentes e outros pequenos dispositivos eletrónicos utilizados junto ao corpo. Estes dispositivos caracterizam-se pelo seu tamanho reduzido e pela capacidade de resistir a todo o tipo de condições climatéricas.

Também são concebidos para serem usados ​​perto do corpo. Os smartwatches recolhem dados como o ritmo cardíaco e a monitorização do sono, enquanto os óculos inteligentes são colocados diretamente em frente aos olhos do utilizador. Para justificar esta decisão, a União Europeia apresenta três argumentos principais.

Em primeiro lugar, a miniaturização dos dispositivos wearable torna a substituição da bateria particularmente delicada. Tal operação poderia danificar os diversos componentes integrados de forma compacta no dispositivo. Por outras palavras, um profissional conseguiria realizar a operação, mas não um indivíduo. Em segundo lugar, perfurar uma bateria de lítio pode representar um risco de incêndio .

Não precisam ter uma baterias amovíveis

Em terceiro lugar, a maioria destes dispositivos possui certificação de resistência à água. Esta justificação é semelhante à dada aos smartphones com certificação IP67. Estes dispositivos são selados para impedir a entrada de humidade. Por conseguinte, a substituição da bateria deste tipo de dispositivos sem o danificar é complexa. Mais uma vez, apenas um profissional pode realizar o procedimento com segurança.

Em suma, a partir de 2027, já não será possível substituir a bateria de um smartwatch, óculos inteligentes ou monitor de atividade, ao contrário da maioria dos smartphones e tablets. E se um dispositivo wearable ligado tiver bateria, um profissional terá de substituí-la. Os fabricantes, por outro lado, podem respirar de alívio. Não terão de adaptar os seus produtos às regulamentações europeias.