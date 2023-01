90% vão deixar a Netflix se pagarem pelas contas partilhadas no serviço de streaming

De entre os serviços de streaming que existem, a Netflix acaba por ser o mais popular de todos e já conta com um significativo número de utilizadores em todo o mundo. O serviço disponibiliza vários conteúdos interessantes e está constantemente a receber novidades. No entanto é cada vez mais certo que os assinantes que queiram continuar a partilhar as contas na plataforma vão ter que pagar um valor extra.

Desta forma, na nossa última questão semanal questionámos os nossos leitores se iriam cancelar a Netflix caso começassem a pagar pelas contas partilhadas. E a esmagadora maioria das respostas foi que "sim". Vamos então conhecer os resultados completos.

Se pagar pelas contas partilhadas na Netflix, vai deixar o serviço?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.276 respostas obtidas.

Através da análise dos resultados não existem grandes dúvidas sobre a opinião dos leitores. Ou seja, a esmagadora maioria, com 90% dos votos, responderam que caso comecem a pagar pelas contas partilhadas na Netflix, vão cancelar o serviço (2.059 votos). Por sua vez, os restantes 10% responderam que iriam manter o serviço de streaming quando essa cobrança começar (217 votos)

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários ao artigo da questão é claro o descontentamento dos utilizadores com esta taxa extra pela partilha de contas na Netflix. Muitas pessoas acabam por partilhar a conta com amigos e familiares, sendo que alguns também dividem o valor da mensalidade entre todos os utilizadores. Para já ainda não sabemos ao certo o valor que será pago, no entanto a maioria dos leitores já tomou a sua decisão do que vão fazer quando essa cobrança começar.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se vai cancelar a Netflix caso comece e pagar pelas contas partilhadas.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Concorda com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.