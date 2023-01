A partilha de contas Netflix continua a ser uma das formas de muitas pessoas terem acesso aos conteúdos do serviço de streaming a um preço mais acessível. Contudo, a Netflix há muito tempo que anda a preparar uma forma de continuar com os clientes, obtendo mais lucro.

Os testes de tarifários que permitam a inclusão de mais utilizadores já estão em curso em vários mercados e segundo foi agora anunciado oficialmente, as regras de partilha de contas será alargado "amplamente" ainda neste primeiro trimestre do ano.

Partilha de contas terá que ser paga

Não é propriamente uma notícia que deixa os utilizadores desprevenidos. Há muito que se fala na solução que a Netflix arranjou para travar a partilha de contas do seu serviço de streaming.

Com a apresentação de resultados do último trimestre, a empresa revelou que as regras de partilha de contas serão alargadas de forma "mais ampla" no final do primeiro trimestre de 2023.

Apesar dos nossos termos de utilização limitarem o uso do Netflix a uma família, reconhecemos que isso é uma mudança para utilizadores que partilham as suas contas de forma mais ampla. À medida que lançamos a partilha paga, os subscritores em muitos países também terão a opção de pagar mais se quiserem partilhar a conta Netflix com pessoas que não morem com eles.

A empresa está consciente que esta medida vai trazer alguma "reação de cancelamento" nos vários mercados, contudo, a longo prazo, espera uma "receita geral aprimorada".

Os preços para os diferentes países ou datas específicas para o lançamento desta nova modalidade de pagamento, não foram revelados, sendo que a empresa apenas sugere que será alargado "no final do primeiro trimestre de 2023".

Apesar de um aumento interessante de novos assinantes do serviço no quarto trimestre de 2022, com cerca de 7,6 milhões de novos clientes, a verdade é que este é um número está abaixo do alcançado no período homólogo e ainda aquém das exigências dos investidores.

Reed Hastings abandona o cargo de co-CEO da Netflix

A par desta notícia, foi também divulgada a saída de Reed Hastings do cargo de co-CEO da empresa, após 25 anos. Reed Hastings foi um dos fundadores da Netflix que agora passa a ser presidente executivo.

A Netflix passará assim a ficar ao comando de Greg Peters e de Ted Sarandos.